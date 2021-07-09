Cả trăm người gọi điện muốn nhận nuôi bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà cặp vợ chồng hiếm muộn

Xã hội 09/07/2021 21:45

Sau khi thông tin về trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà được phát đi nhằm tìm người thân cho cháu bé, nhiều người đã gọi điện đến ngỏ ý nhận nuôi, chăm sóc bé, thậm chí đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ bỉm sữa.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, trưa ngày 8/7, chị N.H.T. phát hiện gần cổng nhà mình có một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi được đặt trong chiếc giỏ quần áo kèm theo một bức thư ngắn được cho là của mẹ bé để lại. Nội dung thư nhờ vả gia đình chị T. nuôi cháu, đồng thời xin lỗi đứa con nhỏ.

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Vài dòng nhắn của người được cho là mẹ cháu bé để lại - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Liên quan đến vụ việc, chiều 9/7, ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An ) trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, sau hơn 1 ngày phát thông báo, hiện vẫn chưa tìm được người thân cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn. Song có rất nhiều cuộc gọi điện đến để hỏi thăm sức khỏe và xin nhận nuôi cháu bé. Nhiều người trực tiếp tới thăm cháu và tặng các đồ dùng, sữa, quần áo...

Ông Trung thông tin: "Từ hôm qua đến nay, chúng tôi không nhận được thông tin nào từ người thân cháu bé. Nhưng có cả trăm người gọi đến hỏi thăm và xin nhận nuôi. Hiện cháu bé đang được giao cho người phát hiện tạm thời chăm sóc. Cháu ngoan, ít quấy khóc, sức khỏe bình thường". 

 

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Cháu ngoan, ít quấy khóc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo quy định của địa phương, sau khi phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trong vòng 7 ngày, nếu không có ai đến nhận thì phương án cho nhận con nuôi sẽ được ưu tiên cho người phát hiện cháu bé đầu tiên là vợ chồng gia đình chị T..

Cũng theo ông Trung, từ sau khi phát hiện ra cháu bé, vợ chồng chị T. mừng lắm vì hiếm muộn đã lâu. Vợ chồng chị T. cũng đã ngỏ ý xin nhận nuôi cháu nếu như không tìm được người thân.

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Trưa ngày 8/7, chị T. phát hiện gần cổng nhà mình có một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi được đặt trong chiếc giỏ quần áo.

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