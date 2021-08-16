UBND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn phường này vừa phát hiện 1 bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trưa 16/8, UBND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn phường này vừa phát hiện 1 bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài.

Trước đó, rạng sáng 15/8, trong lúc đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, ông Lê Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Liễu (ngụ phường Đức Thuận) bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng gần 2 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3,3kg, được đặt trong một chiếc hộp nhựa màu xanh cùng 1 phong bì với số tiền 200.000 đồng. Cháu bé được quấn 1 tấm chăn mỏng cũ và 1 khăn màu hồng dính máu khô, có 2 bộ quần áo trẻ em, một hộp sữa, một bình pha sữa và mảnh giấy viết tay với nội dung nhờ vợ chồng ông Vinh nuôi giùm.

Bé được đặt trong chiếc giỏ nhựa - Ảnh: Người Lao Động

Sự việc nhanh chóng được vợ chồng ông Vinh thông báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Đức Thuận đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với công an phường đến địa điểm trẻ bị bỏ rơi lập biên bản ghi nhận lại sự việc .

Do chưa xác định được ai là bố mẹ của cháu bé nên chính quyền địa phương đang giao cho gia đình ông Vinh tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc cháu trong lúc chờ lập các thủ tục hộ tịch và xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo để tìm bố mẹ và người thân của cháu bé.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng 'tung' nghìn lẻ một chiêu trò lừa đảo, biến người dân thành 'nạn nhân bất đắc dĩ' Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã lời dụng tình hình để giở chiêu trò lừa đảo. Những thủ đoạn này hết sức tinh vi và khiến người dân dễ trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-vo-chong-o-ha-tinh-phat-hien-be-gai-2-ngay-tuoi-bi-bo-roi-duoi-goc-xoai-kem-phong-bi-tien-200000-dong-418453.html