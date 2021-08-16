Sử dụng mã ưu tiên luồng xanh, F0 di chuyển nhiều nơi ở TP.HCM, Bình Phước, Đồng Nai nhưng không khai báo y tế

Tỉnh Bình Phước vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Bệnh nhân nam có hộ khẩu ở TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã sử dụng xe ôtô được cấp mã QR ưu tiên luồng xanh, đi qua các chốt kiểm soát mà không bị kiểm tra.

Theo thông tin từ VTV, sáng 15/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, đã ghi nhận thêm 1 ca F0 ngoài cộng đồng, đó là trường hợp Đ.Đ.L. (60 tuổi), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Vận tải Minh Long (địa chỉ Tổ 4, ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Ông L. có hộ khẩu ở Thủ Đức, TP.HCM. Ông này sử dụng xe bán tải biển số 59-958.79 được sở Giao thông vận tải TP.HCM cấp mã QR ưu tiên luồng xanh, nên khi xe này lưu thông trên đường thì các chốt kiểm soát không kiểm tra. Lợi dụng được cấp mã ưu tiên này, ông L. di chuyển mà không bị kiểm soát và không thực hiện khai báo y tế tại địa phương.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 8/8, ông L. về nhà tại khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, đến sáng 9/8 có ghé chợ Đồn Biên Hòa, Đồng Nai mua đồ (có tiếp xúc với 3 người). Sau đó, ông đi xe riêng lên làm việc tại công ty ở xã Thanh Lương cho đến nay. Trong quá trình làm việc, ông đã tiếp xúc với các tài xế và nhân viên của công ty, tổng cộng 22 người.

F0 di chuyển từ TP.HCM đến Đồng Nai, Bình Phước - Ảnh: TTXVN

Đến ngày 14/8, ông L. đến Phòng khám đa khoa Bình Long (Quốc lộ 13, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) test nhanh COVID-19, cho kết quả 2 lần dương tính.

Ngay khi có thông tin từ Phòng khám đa khoa Bình Long về trường hợp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Bình Long chỉ đạo Đội phản ứng nhanh tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực phòng khám và lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đội phản ứng nhanh thị xã cũng đã phong tỏa trụ sở công ty, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp là F1 của ca bệnh.

Đến ngày 15/8, thị xã Bình Long đã truy vết được 22 F1 tại Bình Long, các F1 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1; đồng thời thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với ca bệnh để tiếp tục truy vết.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Bình Long nhận định, trường hợp này có tiếp xúc với nhiều người tại nơi làm việc nên nguy cơ lây nhiễm cao.

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