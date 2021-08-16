Một nam sinh ở Hà Nội tá hỏa khi lỡ quên xấp 'giấy lạ' sau khi đã nộp bài kiểm tra, giáo viên nhìn thấy thẳng tay cho ngay 'trứng ngỗng'

Xã hội 16/08/2021 10:48

Một pha não cá vàng cực mạnh của nam sinh ở Hà Nội này đã khiến anh chàng nhận con điểm không thể đắng hơn. Điều này đã khiến công sức làm bài coi như đi tong.

Do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát dứt điểm nên tại nhiều địa phương, hình thức học onlie được các nhà trường áp dụng để học sinh không bị hổng kiến thức trong thời gian ở nhà. Từ đó mà nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xuất hiện khiến cư dân mạng bất ngờ tột độ.

Mới đây, trên MXH liên tục lan truyền bài đăng về một buổi kiểm tra online, ở cuối buổi thi, các thí sinh sẽ phải chụp lại số điểm do máy tính chấm rồi gửi cho giáo viên. 

Được biết, bài kiểm tra online này của một trường đại học nổi tiếng hàng đầu ở Hà Nội. Đáng nói là ở góc chụp màn hình, 1 bạn sinh viên đã vô tình để lại phao thi của mình. 

nam sinh o Ha Noi 1
Xấp phao được để ngay ngắn đã lọt vào khung hình - Ảnh: Internet

Do đã gửi cho giáo viên nên nam sinh ở Hà Nội này không thể thu hồi hình ảnh lại được. Với màn "não cá vàng" của mình, sinh viên này có nguy cơ nhận 0 điểm và bị đánh trượt khỏi môn học.

Hình ảnh ngay lập tức khiến CĐM không nhịn nổi cười, song điều này cũng báo động cho việc quay cóp trong việc kiểm tra online vẫn có thể xảy ra. Với tình hình dịch hiện nay, lo ngịa về việc sinh viên quay cóp và giở tài liệu, nhiều trường đã cho sinh viên tiến hành kiểm tra online với điều kiện phải có 2 máy – 1 máy chuyên làm đề thi trên hệ thống của trường, 1 máy để giám sát lại việc sinh viên có nghiêm túc ngồi làm bài thi hay không.

Tình huống của nam sinh này cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho các bạn sinh viên, đừng nên quay cóp trong bài kiểm tra vì giáo viên sẽ nắm được.

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