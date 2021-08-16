Thực hư clip cô gái sở hữu 'bàn tay quyền lực', chỉ cần giơ cao tay là cán bộ kiểm dịch cho 'thông chốt'

Xã hội 16/08/2021 10:16

Mới đây mạng xã hội TikTok xôn xao đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái chạy xe máy và dễ dàng qua chốt kiểm dịch khi giơ cao bàn tay trước mặt cán bộ kiểm soát khiến nhiều người bất ngờ.

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã tiến hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tường Chính phủ, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết đã được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng được một phen ngỡ ngàng khi xuất hiện một đoạn video 2 người chạy xe máy trên đường, khi ngang qua chốt kiểm dịch, chẳng những không xuống khai báo y tế mà còn giơ cao thay rất kỳ lạ. Điều đáng nói là lực lượng cán bộ trực chốt đã nhanh chóng cho xe di chuyển qua chốt mà không hề yêu cầu dừng lại.

Trước hàng loạt thắc mắc và câu hỏi về "bàn tay quyền lực" của cô gái nói trên, chủ nhanh đoạn clip đã phải lên tiếng giải thích. 

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Cô gái đã lý giải cho hành động giơ cao tay thông chốt ngoạn mục của mình - Ảnh cắt từ clip

Cô gái cho biết, bản thân sinh sống trên địa bàn xã Hợp Nhất, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tại địa phương này, để được qua chốt tại xã Hợp Nhất, bất cứ người dân nào cũng phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Đặc biệt, người lưu thông trên đường phải được đóng dấu xác nhận của địa phương. Chính vì vậy, hành động giơ cao tay của cô gái chính là để lực lượng trực chốt kiểm chứng con dấu kia. Được biết, chiếc dấu này sẽ có "giá trị sử dụng" trong 1 ngày. 

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Từ khóa:   chốt kiểm dịch thông chốt kiểm dịch khai báo y tế

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