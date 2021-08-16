Ăn thịt bò sốt vang có tẩm ướp chất phụ gia lạ, nam thanh niên ở Hà Nội bị hoa mắt, nước tiểu có màu đỏ

Xã hội 16/08/2021 08:45

Sau khi ăn thịt bò sốt vang được có cho bột hoa hiên mua tại chợ, người đàn ông 31 tuổi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, nước tiểu màu đỏ.

Theo thông tin từ Vnexpress, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngày 14/8 thông tin, bệnh nhân 31 tuổi, hoa mắt, chóng mặt, nước tiểu màu đỏ, sau khi ăn sốt vang thịt bò ướp bột hoa hiên màu cam mua tại chợ. Hai người nữa cùng ăn món thịt bò sốt vang có biểu hiện bệnh lý tương tự song nhẹ hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan, biểu hiện nặng nhất là thiếu máu cấp với số lượng hồng cầu và huyết sắc tố đều giảm nặng. Các bác sĩ xác định đây là bệnh nhân có thể ngộ độc màu thực phẩm công nghiệp, đề nghị gia đình mang gói bột hoa hiên đã dùng để ướp thịt bò đến viện kiểm tra.

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn hội chẩn với Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, xét nghiệm xác định kết quả bệnh nhân ngộ độc với chất Acid Orage 7 hàm lượng 20%, chất này gây thiếu máu và methemoglobin.

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Chất này được dùng để nhuộm màu thức ăn cho đẹp như sốt vang, thịt quay... - Ảnh: Vnexpress

Đây là chất dùng trong nhuộm công nghiệp, chủ yếu là nhuộm len. Khi sử dụng thực phẩm có chứa chất này, người dùng có thể bị ngộ độc cấp tính với những triệu chứng như nôn, có khi nôn ra máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần (phân nước, có thể lẫn máu), thậm chí bị suy gan, suy thận, tích lũy chất độc lâu ngày dẫn đến ung thư...

 

Ở Việt Nam, chất này khá dễ dàng mua trên thị trường, được dùng để nhuộm màu thức ăn cho đẹp như sốt vang, thịt quay...

Ngày nay, các chất tạo màu được sử dụng phổ biến trong sản xuất, chế biến thực phẩm, bởi làm cho thực phẩm có màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên lạm dụng phẩm màu không trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm sẽ tiềm tàng những nguy hiểm.

Để phòng ngừa tác hại của thực phẩm có chất nhuộm màu, các bác sĩ lưu ý người tiêu dùng nên sử dụng chất tạo màu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, rõ ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc.

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