Nữ sinh trường y giấu ba mẹ đi chống dịch: Nhiều lần choáng muốn ngất xỉu nhưng đã chọn ngành y thì không bao giờ bỏ cuộc

Cô sinh viên năm cuối Phùng Thị Kim Phường với dáng người nhỏ nhắn lại khiến nhiều người khâm phục khi đã kiên cường tham gia nhiều công việc khác nhau ở tuyến đầu chống dịch ròng rã suốt 2 tháng qua.

Hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là TP.HCM đang gồng mình chống dịch Covid-19. Trong suốt thời gian vừa qua, hàng nghìn sinh viên trường Y trên cả nước đã liên tục lên đường ra tuyến đầu tham gia chống dịch. Mới đây, câu chuyện về nữ sinh viên Phùng Thị Kim Phường tại vùng dịch đã khiến nhiều người nể phục. Đang là sinh viên năm cuối y đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM, Phường đã quyết định giấu ba mẹ, xung phong làm tình nguyện viên với mong muốn được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Mặc dù Phường biết ba mẹ sẽ luôn ủng hộ việc con đi chống dịch, nhưng cô nàng vẫn giấu vì sợ bố mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chia sẻ trên Thanh Niên, cô nàng tâm sự: "Số lượng ca nhiễm tăng nhanh nên chỉ cần thêm một người là sẽ bớt đi một chút quá tải cho lực lượng y tế. Em nhớ lại hình ảnh các anh chị, thầy cô ra tuyến đầu chống dịch ở Bắc Giang lúc trước, nhìn thấy thương lắm, nên điều đó càng thúc đẩy em tham gia chống dịch nhiều hơn".

Phùng Thị Kim Phường đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên Nói về khoảng thời gian công tác tình nguyện tại các điểm dịch, Phường không thể quên được những tình huống lặng người đã được chứng kiến. Phường kể ban đầu còn mới nên chỉ làm những công việc nhẹ như điều phối, kiểm tra phiếu thông tin... Sau ngồi dán code, nhập liệu, rồi lấy mẫu xét nghiệm, Phường đều làm được hết và làm rất thuần thục. Nữ tình nguyện viên di chuyển nhiều nơi khác nhau ở các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, rồi có khi về cố định ở quận 5 thì kiêm thêm công việc kiểm mẫu giúp các anh chị trong trung tâm y tế. Hiện tại, cô được phân công hỗ trợ tại Trung tâm sơ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ở quận 10, cùng với nhiều thầy cô và bạn bè trong trường ĐH Y dược TP.HCM. Nữ sinh nhớ về khoảnh khắc bàng hoàng mà chính bản thân đã được tận amwst chwusng kiến, cô kể: "Có lần, sau khi nhận được thông tin, đội tình nguyện đến nhà thì bệnh nhân đã tử vong do người nhà báo quá trễ, trước đó lại chăm sóc chưa đúng cách. Thương nhất là các cụ già không may nhiễm virus thường trở nặng rất nhanh. Em không thể quên hình ảnh một cụ nằm chơ vơ giữa nhà với chiếc bình oxy mà không có ai chăm sóc. Có những cụ rơi vào hôn mê, khiến em nhớ tới bà nội của em, vô cùng thương xót. Em nghĩ mãi về những người bệnh không được người nhà chăm sóc. Không biết rồi họ sẽ ra sao giữa đại dịch này nếu như không được báo cấp cứu kịp thời".

Suốt 2 tháng ròng rã làm những công việc tiếp xúc trực tiếp với F0, F1, không tránh khỏi có lúc Phường sợ hãi mình bị lây nhiễm. Không những thế, nhưng sinh viên như Phường còn phải "đánh đổi" nhiều thứ: không được về nhà với ba mẹ, không được ăn cơm nhà, không được ngủ ngon giấc. Có những hôm đi lấy mẫu xét nghiệm, mặc đồ bảo hộ giữa trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều khiến các bạn bị mất nước dẫn đến "choáng" muốn ngất xỉu. Rồi có khi cố phải làm việc đến 1-2 giờ sáng mới xong. Tuy nhiên, cô gái bé nhở ấy chưa một lần có suy nghĩ từ bỏ. Với Phường, khoác trên mình chiếc áo trắng của y bác sĩ chính là mang trong mình trọng trách và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường - Ảnh: Thanh Niên Nhớ gia đình, nhưng Phường luôn cố gắng vượt qua tất cả để nỗ lực nơi điểm nóng dịch Covid-19, nữ sinh tâm sự: "Đã lựa chọn nghề y thì phải kiên cường, em không được phép từ bỏ. Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng phải tiếp tục. Mình mà bỏ cuộc thì bệnh nhân sẽ ra sao? Em nhớ ba mẹ. Em nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những tháng ngày bình yên nên hơn bao giờ hết em mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Quá trình đi chống dịch em nhận được sự quan tâm, yêu thương, lo lắng của thầy cô, bạn bè trong nhóm khiến em có cảm giác ở đây giống như gia đình của mình vậy. Vì thế, em có thêm động lực và sức mạnh để tiếp tục". Không chỉ Phường, mà trong những đợt dịch bệnh khó khăn, nhiều sinh viên cũng đã dũng cảm, đi theo tiếng gọi của tổ quốc, ra tuyến đầu chống dịch. Từ những công việc đơn giản đến phức tạp và căng thẳng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của những sinh viên trẻ nhưng nhiệt huyết thì luôn rực sáng.

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