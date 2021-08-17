Vụ cháy, nổ khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng ở Hải Phòng: Tạm giữ hình sự người cha

Xã hội 17/08/2021 09:25

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn H. trong quá trình điều tra vụ cháy, nổ khiến 4 người nhà ông H. thiệt mạng.

Liên quan đến vụ việc 4 người thiệt mạng trong vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966), trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) vào tối ngày 15/8, theo thông tin của báo Người Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn H. để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trong gia đình ông H. thương vong là do nổ bình gas. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và từ khai nhận của ông H. cho thấy, ông chính là người đã gây ra vụ cháy nổ dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

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Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người Lao động

Bước đầu, ông H. khai báo rằng chị H. - con gái ông, sau khi lấy chồng ở xã Minh Tân thì thời gian gần đây đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Đến ngày 15/8, anh K. - con rể ông H. có đến khuyên giải chị H. trở về nhà chồng sinh sống. Về phía ông H. cũng khuyên can con gái trở về nhà chồng nhưng con nhất quyết không nghe và giữa 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin của Lao Động, khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, ông H. đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi bà T. - vợ ông H. và hai vợ chồng con gái là anh K., chị H. cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa cho con gái về lại nhà chồng.

Tuy nhiên, khi ném chai xăng vào phòng thì chai xăng vô tình rơi trúng vào bật lửa gas để cạnh điện thoại của anh K. nên khiến chiếc bật lửa phát nổ, lửa bắt vào chai xăng, gây ra đám cháy. Lúc này, ông H. vội lao vào trong phòng để cứu cháu ngoại đang được chị H. bế.

Giữa ông H. và chị H. lại xảy ra giằng co, nên ông H. không kịp bế cháu ra ngoài và đồng thời cũng bị cháy lan vào người. Hậu quả vụ cháy đã khiến bà T., anh K., chị H. và cháu N. thiệt mạng. Ông Hải cũng bị thương nhưng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình người bị hại 75,6 triệu đồng để lo hậu sự. Vụ việc cũng hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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