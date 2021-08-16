Hải Phòng: Xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình tử vong

Xã hội 16/08/2021 08:10

Một vụ cháy nổ được cho là liên quan đến sự cố điện đã xảy ra tại xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối ngày 15/8, lãnh đạo UBND xã Kiền Bái (H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho biết, tại thôn 3, xã Kiền Bái vừa xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là người trong một gia đình.

 

Cụ thể, trước đó, Công an xã Kiền Bái nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Văn H. (thôn 3 xã Kiền Bái) xảy ra cháy. Sau khi lực lượng chức năng có mặt chữa cháy thì phát hiện 4 người đã tử vong trong phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng.

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Hiện trường vụ cháy ở gia đình ông H. - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của báo Lao động, lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị tử vong, 1 người bị thương gồm bà N.T.Th. (sinh năm 1971, vợ ông H.); chị N.T.H. (sinh năm 1990, con gái ông H.); cháu N.T.T.N (sinh năm 2017, cháu ngoại ông H.) tại khu vực phòng ngủ; anh V.T.K (sinh năm 1990, con rể ông H.) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn ông H. bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ bình gas.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng làm 4 người tử vong thương tâm, chỉ 1 người trong gia đình còn sống sót.

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