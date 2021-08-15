Vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng làm 4 người tử vong thương tâm, chỉ 1 người trong gia đình còn sống sót.

Tối 15/8, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thông tin với Báo Giao thông, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm. "Ngay khi nhận tin báo, tôi cùng với cơ quan chức năng đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa và cứu hộ nạn nhân", ông Hoàng nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 cùng ngày, tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966, ở thôn 3 xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy nổ.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, trong nhà ông Hải phát hiện cháy nổ khiến 4 người tử vong. Theo thông tin trên báo An ninh Hải Phòng, các nạn nhân được xác định là người thân của ông Hải, bao gồm: Vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Thúy, sinh 1971; con gái là Nguyễn Thị Hiền, sinh 1990; con rể là Vũ Trọng Khương, sinh 1990, cùng cháu ngoại là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh 2017, đã tử vong tại khu vực phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng. Ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đáng nói, báo Giao thông cho hay, con gái ông Hải đang mang thai.

Ngay trong đêm, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Thép và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cùng lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mặt công tác, điều tra làm rõ.

Theo báo Lao động, nguyên nhân vụ việc được cho là do một người thân của ông Hải cắm điện vào máy tính xách tay gây chập điện.

Người dân bàng hoàng tập trung tại hiện trường xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Giao thông

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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