Theo lời tố cáo của người vợ, khi bà đang ngủ thì bị chồng dùng điện dí vào người, sau đó túm tóc, kéo ra ao dìm xuống nước.

Dẫn tin từ Vietnamnet, ngày 15/8, bà Lê Thị H., SN 1977, trú tại khu 7, phường Việt Hoà, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa có đơn gửi công an về việc bị chồng bạo hành, dẫn đến trọng thương. Theo đơn tố cáo, bà H. trình bày, vào lúc 1h sáng ngày 4/8, bà đang ngủ thì bị chồng là ông Ngô Xuân Q., SN 1967, dùng điện dí vào người. "Đang ngủ thì chân bị nhói, tê nên tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy chồng mình đang dùng dây điện dí vào chân. Kinh hoàng, tôi vội lao ra sân nhưng vẫn bị anh Q. đuổi theo túm tóc kéo ra ao dìm xuống nước"- Báo Người lao động dẫn lời bà H.

Bà H. tố bị chồng dí điện sau đó túm tóc kéo ra cầu ao dìm xuống nước, đồng thời lấy gạch đập vào đầu - Ảnh: Người lao động Cũng theo trình bày của bà H., khi bị dìm xuống ao, mặc dù vừa bị dí điện còn đang choáng nhưng vốn to khỏe hơn chồng nên bà đã cố sức hất ông Q., rồi bò lên bờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, người chồng đã dùng dùng gạch đánh vào đầu, vào mặt bà H. Sau khi cố sức vùng chạy thoát thân, bà H., đã đập cửa kêu cứu nhà hàng xóm là ông Lương Văn Nhật, Bí thư Đảng uỷ phường Việt Hoà. “Anh Nhật đã mở cửa cho tôi vào rồi để tôi nằm đó, sau tôi lại tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm kế bên là ông Lương Văn Định để xin cứu giúp. Ông Định đã lấy xe chở tôi về nhà ngoại, hỗ trợ đưa tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu và báo công an khu vực”, bà H. chia sẻ.

Bà H. cho biết thêm, trong suốt quá trình nằm viện, gia đình đã 2 lần ra phường Việt Hoà để đề nghị giám định thương tích theo hướng dẫn của cơ quan y tế. "Nhưng cả 2 lần bố tôi ra gửi đơn thì phường nói đang dịch dã nên từ chối tiếp nhận. Tôi ra viện được 4 ngày rồi, nhưng không dám về lại nhà mình mà phải tạm lánh ở nhà bố mẹ đẻ. Hiện chân tôi bị thương, việc đi lại vẫn phải có người dìu”, bà nói trên Vietnamnet. Sau vụ việc, bà H. làm đơn đề nghị công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ngay sau đó, câu chuyện của bà H. cũng được đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu. Bà H. gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra việc bà bị chồng bạo hành - Ảnh: Vietnamnet Cũng trong ngày 15/8, ông Vũ Đức Hiệp, Trưởng Công an phường Việt Hoà,TP Hải Dương xác nhận với Vietnamnet, có sự việc vợ chồng xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo. Theo ông Hiệp, vợ chồng bà H. đánh nhau nhiều lần, có lần bà vợ còn đánh thắng ông chồng. “Khi nhận được tin, Công an phường đã lập tức có mặt để nắm tình hình. Bà H. bị thương ở mặt và được đưa đi bệnh viện. Ông Q. cũng bị thương gần giống như vậy (do trời tối nên chưa nhìn được chính xác) và được đưa lên Bệnh viện Quân y 7. Công an cũng đã tới gặp bà vợ, ra hiện trường để nắm bắt sự việc kịp thời. Cả 2 người đang nằm viện nên chúng tôi chưa làm việc được, chứ không có chuyện không giải quyết. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an TP Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật”, ông Hiệp cho hay.

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