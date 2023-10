Bà H. cho biết thêm, trong suốt quá trình nằm viện, gia đình đã 2 lần ra phường Việt Hoà để đề nghị giám định thương tích theo hướng dẫn của cơ quan y tế. "Nhưng cả 2 lần bố tôi ra gửi đơn thì phường nói đang dịch dã nên từ chối tiếp nhận. Tôi ra viện được 4 ngày rồi, nhưng không dám về lại nhà mình mà phải tạm lánh ở nhà bố mẹ đẻ. Hiện chân tôi bị thương, việc đi lại vẫn phải có người dìu”, bà nói trên Vietnamnet. Sau vụ việc, bà H. làm đơn đề nghị công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ngay sau đó, câu chuyện của bà H. cũng được đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu.

Bà H. gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra việc bà bị chồng bạo hành - Ảnh: Vietnamnet

Cũng trong ngày 15/8, ông Vũ Đức Hiệp, Trưởng Công an phường Việt Hoà,TP Hải Dương xác nhận với Vietnamnet, có sự việc vợ chồng xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo. Theo ông Hiệp, vợ chồng bà H. đánh nhau nhiều lần, có lần bà vợ còn đánh thắng ông chồng. “Khi nhận được tin, Công an phường đã lập tức có mặt để nắm tình hình. Bà H. bị thương ở mặt và được đưa đi bệnh viện. Ông Q. cũng bị thương gần giống như vậy (do trời tối nên chưa nhìn được chính xác) và được đưa lên Bệnh viện Quân y 7. Công an cũng đã tới gặp bà vợ, ra hiện trường để nắm bắt sự việc kịp thời. Cả 2 người đang nằm viện nên chúng tôi chưa làm việc được, chứ không có chuyện không giải quyết. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an TP Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật”, ông Hiệp cho hay.