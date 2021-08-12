Chi tiết bất thường vụ người phụ nữ qua đời cùng ông hàng xóm: Tối hôm trước sang nhà cháu chơi, còn nhắn về để ngâm gạo thổi xôi?

Xã hội 12/08/2021 21:20

Chủ tịch UBND xã Văn Lang, nơi 2 nạn nhân sinh sống cho biết, trên cơ thể 2 người có nhiều vết máu.

Ngày 12/8, thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ và ông hàng xóm tử vong trong căn nhà khóa trái tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà. Danh tính 2 người tử vong được xác định là chị Lê Thị H. (SN 1976) và anh Đào Đức D. (SN 1976), cùng trú tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà. 

Thông tin với nguồn trên, chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết: Ở địa phương, bà H sống một mình trong căn nhà ở khu 3. Chồng nạn nhân mất cách đây 10 năm, một mình bà H nuôi dạy hai con nên người. Hiện một cháu lớn đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật, một cháu đang là sinh viên đại học ở trên Hà Nội.

"Tại nhà bà H, người tử vong bên cạnh nạn nhân là ông D. Người đàn ông này cũng có vợ, con và làm nghề buôn lợn con. Kinh tế gia đình ông D cũng thuộc hàng khá giả. Lúc công an đến kiểm tra thì cửa nhà bà H đã khóa trái. Theo anh em báo lại, trên người hai nạn nhân có nhiều vết máu", chủ tịch UBND xã Văn Lang thông tin thêm.

Chi tiết bất thường vụ người phụ nữ qua đời cùng ông hàng xóm: Tối hôm trước sang nhà cháu chơi, còn nhắn về để ngâm gạo thổi xôi? - Ảnh 1
Vụ việc khiến nhiều người dân bàng hoàng - Ảnh: Người lao động

 Cũng theo đại diện UBND xã Văn Lang thông tin, sáng ngày 11/8, do nhóm công nhân không thấy bà H đi bán xôi, biết nạn nhân ở một mình nên đến gõ cửa hỏi xem tình hình thì phát hiện sự việc. Đáng nói, tối hôm trước khi phát hiện sự việc, bà H vẫn sang nhà cháu chơi và không có biểu hiện bất thường. Đến 9h tối bà H bảo với cháu về nhà để ngâm gạo thổi xôi thì hôm sau xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trước đó, dẫn tin từ báo Người lao động, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân xã Văn Lang phát hiện chị H và anh D tử vong nên đã báo công an.  Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy bà H. và công D. đã tử vong trong nhà của bà H. Ngay sau đó, Công an huyện Hạ Hòa đã phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm tử thi. 

Thương tâm bé trai 11 tuổi ở Hải Dương mất oan uổng dưới ruộng lúa vì 'thói quen' tai hại của hàng xóm

Thương tâm bé trai 11 tuổi ở Hải Dương mất oan uổng dưới ruộng lúa vì 'thói quen' tai hại của hàng xóm

Vụ việc em bé 11 tuổi chết oan ở Hải Dương tiếp tục là lời cảnh bảo khôn lường của việc sử dụng điện để bẫy diệt chuột.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi tử vong người phụ nữ tử vong bất thường người phụ nữ tử vong nghi bị sát hại

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 13 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 7 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1