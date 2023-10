Chủ tịch UBND xã Văn Lang, nơi 2 nạn nhân sinh sống cho biết, trên cơ thể 2 người có nhiều vết máu.

Ngày 12/8, thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ và ông hàng xóm tử vong trong căn nhà khóa trái tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà. Danh tính 2 người tử vong được xác định là chị Lê Thị H. (SN 1976) và anh Đào Đức D. (SN 1976), cùng trú tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà.

Thông tin với nguồn trên, chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết: Ở địa phương, bà H sống một mình trong căn nhà ở khu 3. Chồng nạn nhân mất cách đây 10 năm, một mình bà H nuôi dạy hai con nên người. Hiện một cháu lớn đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật, một cháu đang là sinh viên đại học ở trên Hà Nội.

"Tại nhà bà H, người tử vong bên cạnh nạn nhân là ông D. Người đàn ông này cũng có vợ, con và làm nghề buôn lợn con. Kinh tế gia đình ông D cũng thuộc hàng khá giả. Lúc công an đến kiểm tra thì cửa nhà bà H đã khóa trái. Theo anh em báo lại, trên người hai nạn nhân có nhiều vết máu", chủ tịch UBND xã Văn Lang thông tin thêm.

Vụ việc khiến nhiều người dân bàng hoàng - Ảnh: Người lao động

Cũng theo đại diện UBND xã Văn Lang thông tin, sáng ngày 11/8, do nhóm công nhân không thấy bà H đi bán xôi, biết nạn nhân ở một mình nên đến gõ cửa hỏi xem tình hình thì phát hiện sự việc. Đáng nói, tối hôm trước khi phát hiện sự việc, bà H vẫn sang nhà cháu chơi và không có biểu hiện bất thường. Đến 9h tối bà H bảo với cháu về nhà để ngâm gạo thổi xôi thì hôm sau xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trước đó, dẫn tin từ báo Người lao động, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân xã Văn Lang phát hiện chị H và anh D tử vong nên đã báo công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy bà H. và công D. đã tử vong trong nhà của bà H. Ngay sau đó, Công an huyện Hạ Hòa đã phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm tử thi.

