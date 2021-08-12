Thông tin mới nhất về vụ cháy cửa hàng gas tại Lào Cai: Hai cháu bé suýt chết vì mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà

Xã hội 12/08/2021 11:24

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng ở cửa hàng gas tại Lào Cai, được biết, đã có hai cháu bé bị kẹt trên tầng 2 của căn nhà khi vụ hỏa hoạn mới xảy ra. Rất may, các nhân viên điện lực gần đó đã kịp thời tiếp cận và giải cứu.

Theo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 11/8, trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hành kinh doanh gas. Sự việc xảy ra ở số nhà 244 thuộc tổ 2 phường Sapa, thị xã Sa Pa.

Được biết, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp cứu hoả. Lúc đám cháy mới bắt đầu, khói đen phủ kín tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, người dân nhìn thấy xe của công ty điện lực gần hiện trường nên đã chạy tới kêu cứu. Sau đó, 3 nhân viên của Điện lực Sa Pa đã nhanh chóng đưa xe cẩu tiếp cận đám cháy, điều khiển cẩu lên tầng 2, đưa hai cháu bé mắc kẹt xuống dưới an toàn (Trước đó có thông tin người cứu 2 con là mẹ cháu bé).

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Nhân viên điện lực cứu 2 cháu bé - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi 2 cháu bé được cứu thoát cũng là lúc lửa bốc mạnh dữ dội, bao trùm lên cửa hàng gas, kèm theo hàng loạt tiếng nổ lớn.

Theo Phụ nữ Việt Nam, cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas. Do đám cháy lớn nên đã lan sang 2 nhà bên cạnh (số 242 và 246). Sơ bộ ban đầu, 2 hộ số nhà 244 và 246 bị thiệt hại hoàn toàn, số nhà 242 bị ảnh hưởng ở tầng 1.

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Hiện trường vụ cháy -  Ảnh: Chụp màn hình

"Khi phát hiện ra đám cháy, rất nhiều người xung quanh đã tháo chạy khỏi hiện trường. Vì đây là cháy bình gas, nổ cứ như bom, ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, người dân không dám lại gần dập lửa" - 1 người dân cho hay.

Theo Dân Việt,  ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

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Từ khóa:   Lào Cai cháy nhà cháy cửa hàng gas

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