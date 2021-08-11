Rúng động: Nghi án chồng ra tay sát hại vợ rồi nguy tạo hiện trường bị điện giật

Xã hội 11/08/2021 21:00

 Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng để điều tra về hành vi "giết người". Được biết, đây là nghi phạm trong vụ giết vợ rồi ngụy tạo hiện trường bị điện giật chết rúng động dư luận địa phương thời gian qua.

Theo Người Lao Động, ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng để điều tra về hành vi "giết người". Danh tính người này là Kpah Cheo (39 tuổi, trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) còn nạn nhân trong vụ việc là  chị Đoàn Thị T. (31 tuổi, vợ Cheo).

Được biết, trước đó, khoảng 17h ngày 18/7, chị T. đi làm về thì thấy chồng không nấu cơm mà chỉ ngồi chơi nên trách mắng. Đối tượng dùng tay đánh vợ rồi bỏ đi. Chị T. lấy thanh củi ném về phía Cheo thì bị hắn cầm dao đến đập nhiều nhát vào vùng đầu, lưng. Rất may,người dân gần đó đã phát hiện và can ngăn kịp thời.

 

Tối cùng ngày, chị T. cùng 3 con năm ngủ trong buồng, Cheo nằm ngủ bên ngoài. Nghe tiếng con khóc, đối tượng vào xem nhưng không thấy vợ đâu. Cheo ra sau nhà tìm thì thấy chị T. đã nằm tử vong. Người này đưa vợ vào nhà rời báo công an rằng chị T. bị điện giật chết.

bi dien giat chet
pah Cheo (39 tuổi), trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên đã tiến hành đấu tranh với Cheo. Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cheo đã khai nhận mọi tội ác của mình.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên đã tiến hành đấu tranh với Cheo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Cheo và chị T. có 3 người con chung, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, chị T. đi làm thuê khắp nơi, Cheo thì không đi làm và ở nhà thường xuyên uống rượu, đánh đập vợ.

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Từ khóa:   Gia Lai giết người chồng giết vợ

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