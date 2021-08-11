Bày hàng ra bán giữa mùa dịch, hai người phụ nữ bỏ chạy đến rơi cả dép khi thấy lực lượng chức năng

Xã hội 11/08/2021 14:53

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ trong lúc đang bày hàng hóa ra bán trước cổng nhà bán thì nhìn thấy công an tuần tra nên bỏ chạy toán loạn khiến cư dân mạng xôn xao.

Tình hình Covid-19 đang là chủ đề nóng trên cả nước. Cơ quan chức năng, ngành y tế đang ngày đêm thực hiện các công tác phòng dịch Bên cạnh những người dân có ý thức chống dịch cao thì vẫn còn đâu đó vẫn có trường hợp không tuân thủ khiến mọi người phẫn nộ.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đang bày hàng hóa ra trước cửa nhà để bán. Tuy nhiên, hai người này bỗng chốc "co giò" bỏ chạy, chỉ kịp mang theo một ít đồ trở vào nhà. Một người phụ nữ thậm chí còn là rơi cả dép trong quá trình tháo chạy. Cả hai trốn vào trong nhà, khóa chặt cửa như không có chuyện gì xảy ra.

bay hang hoa
Hai người bỏ chạy - Ảnh: Căt từ clip

Qua những gì diễn ra sau đó clip quay lại, nguyên nhân của hành động trên là do nhìn thấy hai chiến sĩ công an đang đi đến đang đi tuần. Đáng nói, đoạn clip này lại do nhân vật chính trong đoạn clip đăng lên.

Hiện, chưa biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, cửa hàng trên có bị xử phạt hay không nhưng đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm to lớn của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích cho hành động này của 2 người phụ nữ đồng thời cho rằng việc up clip lên MXH như một kiểu khoe khoan của cửa hàng khiến nhiều người chê cười.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị này cũng giải thích rằng cả hai đã chịu nộp phạt vì vi phạm quy tắc phòng, chống dịch. Chị chỉ muốn chia sẻ lại để nhắc nhở bản thân và mọi người có ý thức hơn và không tái phạm lỗi sai như mình.

Nghe tin con về từ TP.HCM, gia đình lập tức dựng lều ngoài vườn cho cách ly, mẹ đưa cơm rồi vội 'tháo chạy' khiến nhiều người thích thú

Nghe tin con về từ TP.HCM, gia đình lập tức dựng lều ngoài vườn cho cách ly, mẹ đưa cơm rồi vội 'tháo chạy' khiến nhiều người thích thú

Một đoạn clip ghi lại "quy trình đưa cơm" giữa mẹ và chàng trai đang thực hiện cách ly y tế tại nhà sau khi trở về từ TP.HCM đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   trốn công an buôn bán mùa giãn cách cô gái vi phạm giãn cách xã hội

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 12 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 12 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 41 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 4 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 6 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1