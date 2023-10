Bày hàng ra bán giữa mùa dịch, hai người phụ nữ bỏ chạy đến rơi cả dép khi thấy lực lượng chức năng

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ trong lúc đang bày hàng hóa ra bán trước cổng nhà bán thì nhìn thấy công an tuần tra nên bỏ chạy toán loạn khiến cư dân mạng xôn xao.

Tình hình Covid-19 đang là chủ đề nóng trên cả nước. Cơ quan chức năng, ngành y tế đang ngày đêm thực hiện các công tác phòng dịch Bên cạnh những người dân có ý thức chống dịch cao thì vẫn còn đâu đó vẫn có trường hợp không tuân thủ khiến mọi người phẫn nộ.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đang bày hàng hóa ra trước cửa nhà để bán. Tuy nhiên, hai người này bỗng chốc "co giò" bỏ chạy, chỉ kịp mang theo một ít đồ trở vào nhà. Một người phụ nữ thậm chí còn là rơi cả dép trong quá trình tháo chạy. Cả hai trốn vào trong nhà, khóa chặt cửa như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người bỏ chạy - Ảnh: Căt từ clip

Qua những gì diễn ra sau đó clip quay lại, nguyên nhân của hành động trên là do nhìn thấy hai chiến sĩ công an đang đi đến đang đi tuần. Đáng nói, đoạn clip này lại do nhân vật chính trong đoạn clip đăng lên.

Hiện, chưa biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, cửa hàng trên có bị xử phạt hay không nhưng đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm to lớn của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích cho hành động này của 2 người phụ nữ đồng thời cho rằng việc up clip lên MXH như một kiểu khoe khoan của cửa hàng khiến nhiều người chê cười.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị này cũng giải thích rằng cả hai đã chịu nộp phạt vì vi phạm quy tắc phòng, chống dịch. Chị chỉ muốn chia sẻ lại để nhắc nhở bản thân và mọi người có ý thức hơn và không tái phạm lỗi sai như mình.

