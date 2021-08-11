Nghe tin con về từ TP.HCM, gia đình lập tức dựng lều ngoài vườn cho cách ly, mẹ đưa cơm rồi vội 'tháo chạy' khiến nhiều người thích thú

Xã hội 11/08/2021 10:30

Một đoạn clip ghi lại "quy trình đưa cơm" giữa mẹ và chàng trai đang thực hiện cách ly y tế tại nhà sau khi trở về từ TP.HCM đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, bên cạnh những cố gắng ngăn chặn của phía cơ quan chức năng và ngành y tế thì tinh thần tự giác chấp hành các quy định về giãn cách của người dân cũng là yếu tố quan trọng.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ đưa cơm cho con trai đang được cách ly ngoài nhà khiến nhiều người thích thú. Theo đó, chủ tài khoản sẽ để hai chiếc bát không trên một chiếc ghế nhựa. Sau đó, mẹ anh này sẽ mang cơm ra rồi sang vào hai chiếc bát ấy. Chủ thớt sẽ đợi mẹ vào nhà rồi mới ra lấy cơm. Anh chia sẻ việc này có hơi bất tiện nhưng nhưng miễn không bị bỏ đói và an toàn là được.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú trong "quy trình đưa cơm" này chính là động tác giao cơm nhanh rồi vội vã bỏ bỏ chạy thật xa của người mẹ, được một lúc lại ngó ra sau nhìn con. Cảnh tượng này quả là trông vừa thương vừa hài hước.

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Mẹ giao cơm rồi vội vào 'rút lui' khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, chủ tài khoản cũng là người con trai trong clip là anh Đ.V.T.H.. Anh đã về quê tại Cam Ranh, Khánh Hòa từ cuối tháng 7. Trước đó, anh chàng mới vào TP.HCM làm được 4 tháng mà hết 2 tháng dịch. Công ty cho nghỉ làm, H. ở trọ nhưng thấy tốn tiền và ba mẹ lo nên đã đi xe máy về nhà.

Lúc về, anh phải đứng ở ngoài cổng nửa tiếng, người nhà làm trại xong hết rồi mới cho vào. Ngoài ra, anh cũng cho biết việc cách ly này là do bản thân tự nguyện chứ gia đình không ép buộc vì bố mẹ đã lớn tuổi, nhà lại có cháu nhỏ nên anh không muốn bị ảnh hưởng.

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Cận cảnh nơi ở của anh H.- Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, trong chuỗi clip cách ly tại nhà của mình, anh H. cũng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hiện tại. Theo đó, tất cả các sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, tắm gội, ngủ nghỉ của anh đều được thực hiện tách biệt ngoài vườn. Gia đình đã câu điện và nước ra lều nên không có gì trở ngại. Nơi ở của anh được làm từ bạt và lợp lá dừa lên trên, ở trong là giường ngủ, những đồ dùng cơ bản và rất nhiều mì tôm chống đói khi cần. Cuộc sống cách ly tại vườn của anh H. đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng bởi sự chân thật và truyền tải thông điệp tích cực đến người xem.

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Từ khóa:   cách ly tại nhà giao cơm tự nguyện cách ly

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