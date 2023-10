Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ nam sinh đâm 2 mẹ con người yêu, ngày 10/8, lãnh đạo Phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ vụ án hai mẹ con bị đâm trọng thương vào rạng sáng 8/8. Danh tính đối tượng này được xác định là L.K.V. (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, Quế Phong).

Nguyên nhân ban đầu mà đối tượng khai là do mâu thuẫn tình cảm giữa Vinh và nữ sinh V.N.A. (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn). Theo một cán bộ cho biết, V. có quan hệ yêu đương với A. học cùng lớp. Lúc bạn gái nói lời chia tay, V. không đồng ý, cố níu kéo nhưng bất thành nên mới xảy ra vụ việc.