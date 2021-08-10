Nguyên nhân ban đầu mà đối tượng khai là do mâu thuẫn tình cảm giữa Vinh và nữ sinh V.N.A. (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn). Theo một cán bộ cho biết, V. có quan hệ yêu đương với A. học cùng lớp. Lúc bạn gái nói lời chia tay, V. không đồng ý, cố níu kéo nhưng bất thành nên mới xảy ra vụ việc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ nam sinh đâm 2 mẹ con người yêu , ngày 10/8, lãnh đạo Phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ vụ án hai mẹ con bị đâm trọng thương vào rạng sáng 8/8. Danh tính đối tượng này được xác định là L.K.V. (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, Quế Phong).

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) cho biết, nghi phạm Vinh trú ở khối Bắc Sơn, cách nhà nạn nhân chỉ mấy trăm mét. Ở địa phương, nghi phạm V. được đánh giá ngoan hiền, không có biểu hiện gì khác và cũng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì.

Khoảng 1h15 ngày 8/8, Vinh trèo tường rào vào nhà chị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn, mẹ A.). Sau đó, V. đi thẳng vào phòng ngủ của V.N.A. ở tầng 2. Tại đây, V. dùng dây rút, băng keo trói hai tay của A. rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, người của nạn nhân. Nghe tiếng con gái kêu cứu, chị Đ từ phòng khách chạy sang cũng bị V. đâm trọng thương. Xong việc, V. bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, V. cũng bị bắt sau đó.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người lao động

"Nhà nạn nhân tầng 1 dùng để bán hàng, tầng 2 là gia đình ở. Hiện trường vụ việc là phòng ngủ tầng 2 của cháu A. khi nghe tiếng kêu của cháu A. thì người mẹ chạy sang và cũng bị Vinh cầm dao đâm trọng thương. Người bố cũng ở trong nhà nhưng không biết sự việc nên không kịp ứng cứu. Nghi phạm ở địa phương là nam sinh năm nay lên lớp 12. Bố mẹ nghi phạm này đều là giáo viên trên địa bàn huyện" - ông Cường nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Thông tin trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, một đoạn video ghi lại hình ảnh 2 mẹ con chị Đ. nằm gục. Chị Đ nói: "V. bảo con gái là bỏ nhà đi bụi, muốn xin ít tiền...".

Nguồn trên cũng thông tin thêm, Vinh và A. là bạn học cùng lớp với nhau tại Trường THPT Nội trú số 2 Nghệ An. Cả 2 năm nay bắt đầu lên học lớp 12.

Cơ quan công an bắt giữ Vinh - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Nhận xét về nghi phạm, Hiệu trưởng Nguyễn Đậu Trương cho hay, Vinh có dáng người cao, gầy, da xanh xao, bình thường có sức khỏe yếu và mắc chứng máu khó đông. Vinh có nhiều nỗ lực trong học tập và được chuyển từ lớp A3 sang lớp A1. Khi tham gia học tập ở lớp, Vinh thường xuyên xin ra ngoài với lý do "đi vệ sinh" nhưng có lẽ là do tác động của sức khỏe yếu.

Hiệu trưởng trường Nội trú số 2 cho biết, sức khỏe của Vinh không thực sự tốt, nam sinh này thường tỉnh giấc lúc 1- 2 giờ sáng và đi lại loanh quanh các phòng. "Nghe tin sự việc này tôi rất bất ngờ. Tôi cũng đứng lớp dạy 2 em này. Em A. thì học lực tốt và không hề có chuyện yêu đương gì trong lớp. Kỷ luật của trường thực hiện rất nghiêm. Dù sự việc xảy ra bên ngoài trường nhưng chúng tôi cũng đã thông tin rất đầy đủ cho Sở Giáo dục và cả lực lượng Công an để xử lý đúng người đúng tội" - Vị Hiệu trưởng nói với nguồn trên. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.