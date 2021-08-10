Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có thông báo về vụ án mạng chần động trên địa bàn. Theo đó, một người chú họ trong câu chuyện đã thiết lộ nhiều tình tiết của vụ việc

Theo Công an nhân dân, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an thị xã Sa Pa về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ ở tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa. Nạn nhân là G.T.M. (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa), bị tử vong với nhiều vết thương trên thân thể. Được biết, năm 2014, Lý A Vảng và chị M. kết hôn, một năm sau (2015) thì có đứa con đầu lòng, 4 năm sau đó (năm 2019) đón đứa con thứ hai chào đời. Cuộc sống khó khăn cùng nhiều mâu thuẫn xay ra, hai vợ chồng đã ly hôn vào năm 2021. à. Sau khi bản án có hiệu lực, hai đứa con nhỏ được giao cho Vảng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi nên hai đứa nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng.

Đáng chú ý, dù đã ly hôn nhưng Vảng vẫn con tình cảm với chị M. muốn quay lại. . Ngày 7/8, Vảng đã liên hệ với Mé hẹn gặp tại nhà trọ của chú họ Mé là Giàng A Tùng ở tổ 4, phường Sa Pa. Người chú sau khi biết chuyện của cháu thì rất muốn giúp để vợ chòng hàn gắn. Theo đó, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, Vảng, M. đã cùng ăn cơm tại nhà trọ của Tùng. Sau khi ăn uống, Tùng đã ra khỏi nhà. Trước khi đi, người đàn ông này còn khóa cửa với mục đích giúp các cháu nhanh chóng làm hoà với nhau.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, khi đối tượng và nạn nhân ở cùng, Vảng lúc đó có chén rượu, lại lâu ngày không được gần vợ đã nảy ý định quan hệ tình cảm nhưng M. không đồng ý.Giữa hai bên vì thế đã xảy ra xô xát. Sau khi M. trốn vào nhà vệ sinh, gọi nhiều lần không thấy vợ cũ ra, Vảng đã dùng chân đạp vỡ cánh cửa nên chân đã bị thương… Sau khi Mé ra ngoài thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn và giằng co nhau. Trong lúc tức giận, Vảng đã dùng hùng khí, cướp đi mạng sống của người vợ cũ. Theo VOV, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 17h ngày 8/8, tại một phòng trọ thuộc tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân G.T.M tử vong tại phòng trọ với nhiều vết thương trên người. Điều tra ban đầu cho biết, nghi phạm được xác định là Lý A Vảng (sinh năm 1994, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa) là chồng cũ của G.T.M.. Vảng và M. mới ly hôn, do mâu thuẫn dẫn đến Vảng có hành vi đánh, bóp cổ khiến M tử vong tại chỗ. Hiện, Công an thị xã Sa Pa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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