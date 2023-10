Theo Công an nhân dân, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an thị xã Sa Pa về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ ở tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa. Nạn nhân là G.T.M. (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa), bị tử vong với nhiều vết thương trên thân thể.

Được biết, năm 2014, Lý A Vảng và chị M. kết hôn, một năm sau (2015) thì có đứa con đầu lòng, 4 năm sau đó (năm 2019) đón đứa con thứ hai chào đời. Cuộc sống khó khăn cùng nhiều mâu thuẫn xay ra, hai vợ chồng đã ly hôn vào năm 2021. à. Sau khi bản án có hiệu lực, hai đứa con nhỏ được giao cho Vảng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi nên hai đứa nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng.