Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiết lộ nguyên nhân nữ sinh bị nhóm bạn đánh "hội đồng", quay clip tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Theo Thanh Niên, chiều ngày 9/8, Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đã xác định được nguyên nhân nữ sinh bị nhóm bạn đánh 'hội đồng' ở địa phương là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 7.8 tại hồ Việt An (xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức).

Theo đó, 2 em nữ sinh là H.T.H.D. và T.T.T.T. (cùng 16 tuổi, trú xã Bình Sơn, H.Hiệp Đức) có mâu thuẫn nên đã nhắn tin, hẹn nhau để “giải quyết”. Cả hai bên đều rủ bạn của mình theo cùng (nhóm D. 4 người, nhóm T. khoảng 10 người). Tất cả đều là học sinh lớp 10 đã lao vào đánh nhau như trong đoạn clip đã thấy.

Nữ sinh lao vào đánh nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Infonet, từ tối ngày 8/8 đến sáng nay, mạng xã hội facebook lan truyền 4 đoạn clip nghi lại cảnh một cô gái bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng dã man. Qua nội dung clip, một nữ sinh bị nhóm bạn được cho là cùng lứa tuổi dùng cây gỗ, mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Không dừng lại ở việc cổ vũ, nhiều người còn dùng chân đá vào mặt và lột áo của nạn nhân.

Cô gái bỏ chạy nhưng khoảng 10 người vẫn đuổi theo liên tục đánh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Đáng chú ý, dù có nhiều người chứng kiến nhưng không ai vào can ngăn mà ngược lại mọi người còn hò reo cỗ vũ. Trong quá trình đánh nhau, một số người đã quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

