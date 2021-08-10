Liên quan đến đoạn clip cô giá bị nhóm bạn đánh hội đồng tại nhà ở Hải Phòng, nạn nhân đã lên tiếng thông tin về nguyên nhân sự việc.

Liên quan điến vụ việc cô gái bị nhóm bạn đánh hội đồng tại nhà ở Hải Phòng, theo thông tin ban đầu do K.N. đăng tải, cô bị H. (sinh năm 2000, cùng địa phương) và nhóm 6 người đánh hội đồng ngay tại nhà riêng.

Chiều ngày 9/8, chia sẻ với Đất Việt, cô gái có tên K.N. đã lên tiếng tiết lộ nguyên nhân sự việc. Cô cho biết bạn trai cũ của cô (đã chia tay 1 năm) là bạn trai hiện tại của H.. Vài ngày trước, H. nhắn tin cho K.N. và nói rằng chính cô đã phá hoại hạnh phúc của H.. Sau đó, K.N. đã hẹn H. đến nhà mình để nói chuyện thay vì đôi co trên mạng xã hội. Tuy nhiên, K.N. không nghĩ là H. mang theo nhiều người khác.

K.N bị đánh trong phòng riêng - Ảnh: Chụp màn hình

"Đến ngày hẹn, mình không nghĩ H lại kéo theo đông người như vậy. Ban đầu, mình cũng bình tĩnh nói chuyện, phía H. không đưa ra được bằng chứng cho những gì bạn ấy nói trước đó.

Khi mình vừa đưa điện thoại tố ngược H mới chính là người chen vào tình cảm của mình với bạn nam thì chưa để mình nói hết câu, H đã xông vào túm tóc đánh mình. Sau đó là 4 bạn nữ cũng đánh, thậm chí còn đá vào bụng mình nữa. Hai bạn nam thì đứng bên ngoài canh cửa phòng khi có ai vào. Sau khi đánh mình xong, H. rời đi và mang theo 2 camera mà nhóm bạn ấy đã đập phá ở nhà mình trước đó"- K.N kể lại với Đất Việt.

Ngoài ra, H/N. cũng tiết lộ hiện bố mẹ cô đã trình báo sự việc với cơ quan công an và nhờ luật sư vào cuộc còn K.N. thì nhập viện vài ngày điều trị thêm vì "sốc tinh thần". K.N. cũng thông tin thêm rằng trưa ngày 9/8, phía H. có liên hệ để đến giảng hòa, tuy nhiên K.N và gia đình cô không chấp nhận.

Hiện, đây chỉ mới là thông tin từ K.N., bên của H. vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-gai-bi-nhom-ban-danh-hoi-dong-o-hai-phong-nan-nhan-len-tieng-416979.html