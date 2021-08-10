Xuất hiện 'tập 3' trong series 'chị gái quận tư' không đeo khẩu trang vì ngộp': 'Không có dịch... ai chết đâu chỉ xem'

Xã hội 10/08/2021 16:46

Liên quan đến vụ người phụ nữ ra đường mùa giãn cách không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang vì "ngộp", mới đây, sau hai vụ việc tranh cãi ở quận 1 và cửa hàng tiện lợi, "chị gái quận tư" tiếp tục bị lan truyền đoạn clip tương tự tại nhà riêng.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đôi co với lực lượng chức năng giữa đường khi bị giữ lại. Theo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Trịnh Văn Cấn vào chiều 9/8. Người phụ nữ tên trong clip là N.T.N. (33 tuổi, ngụ quận 4), chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Phía sau người này còn chở theo con gái nhỏ tuy có đeo khẩu trang nhưng cũng không đội nón bảo hiểm.

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Sự việc xảy ra sáng nay - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, khi được chiến sĩ công an thông báo mắc các lỗi gồm không đeo khẩu trang khi ra đường, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe thì chị này có thái độ chống đối khá gay gắt. Thậm chí, trong quá trình làm việc chị N. nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm với các lỗi nêu trên. Vì vậy lực lượng chức năng đã quyết định lập biên bản tạm giữ xe máy theo quy định, có chữ ký của người chứng kiến. Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đã đặt cho chị biệt danh thâm mật là "Chị gái quận tư".

Người dân còn phát hiện ra rằng người phụ nữ này từng bị bắt 1 lần ở siêu thị vì không đeo khẩu trang.

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'Chị gái quận tư; trong sự việc ở cửa hàng tiện lợi ngày nào - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó, khi mới đây, netizen vẫn tiếp tục chia sẻ một đoạn clip được cho là người phụ nữ trên nhưng lần này là tại nhà riêng. Trong clip, người này vẫn không đeo khẩu trang, đứng trước cửa nhà to tiếng, đối đáp cực gắt với công an về việc phong tỏa. Theo đó, trong khi nhiều người đã cố giải thích nhưng chị vẫn cứ khăn khăn với quan điểm không hề có dịch bệnh nào xảy ra của mình.

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Người phụ nữ cải nhau với công an - Ảnh: Chụp màn hình

 "Phong toả cái việc của anh là bao nhiêu ngày? Cái đó là bệnh gì? Có thuốc không?... Từ đó đến giờ em đã hỏi anh cái bệnh dịch này có từ khi nào? Bệnh này bắt nguồn từ đâu anh phải biết. Mà phải nói cho người dân biết chứ người ta không bị như vậy" - trích lời nói của người phụ nữ trong clip. 

Đáng chú ý, trong suốt quá trình to tiếng, bên cạnh chị này có một người phụ nữ lớn tuổi đeo khẩu trang đang cố ngăn cản mọi việc nhưng không được. Thậm chí, người phụ nữ trong clip còn nhiều lần đẩy, giơ tay định đánh hay chỉ thẳng vào mặt bà cụ khiến nhiều người bức xúc.

Hiện, những đoạn clip trên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

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Từ khóa:   giãn cách xã hội không đeo khẩu trang chống đối người thi hành công vụ

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