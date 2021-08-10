Thông tin mới nhất về thi thể bí ẩn ở nhà hàng 'Vua Chả Cá': Hé lộ kết quả xét nghiệm Covid-19 và nguyên nhân ban đầu cái chết của nạn nhân

Xã hội 10/08/2021 14:59

Mới đây, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã đưa ra thông báo về kết quả xét nghiệm cũng như nhận định nguyên nhân ban đầu về cái chết của thi thể bí ẩn được phát hiện ngày 9/8 tại nhà hàng Vua Chả Cá.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 10/8, Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ thi thể bí ẩn được phát hiện bên trong nhà hàng Vua Chả Cá ở số 9 Lý Thường Kiệt (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) vào sáng 9/10.

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết trong báo cáo, nạn nhân tên là P.B.S. (SN 1974, quê ở tỉnh Thái Bình), thi thể được người dân phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 9/8. Ngay khi nhận được thông tin cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân xét nghiệm Covid-19 PCR có kết quả âm tính (không mắc Covid-19). UBND phường Phan Chu Trinh đã vận chuyển tử thi sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Qua điều tra ban đầu xác định, người đàn ông tử vong là nam bảo vệ của nhà hàng kể trên. Do trong lúc đi lại, có thể người này bị vấp ngã dẫn tới tử vong".

Bên cạnh đó, chỉ huy Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm thì cho hay, đơn vị nhận định chưa có dấu hiệu của án mạng. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi phát hiện thi thể tại nhà hàng Vua Chả Cá, người dân khu vực lập tức thông báo tới lực lượng chức năng để phong tỏa hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà hàng Vua Chả Cá đang trong quá trình đóng cửa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng y tế cũng được huy động phun khử khuẩn khu vực trên.

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