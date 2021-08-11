Vụ người đàn ông khoảng 60 tuổi chết cháy ở nghĩa trang: Phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh

Xã hội 11/08/2021 08:49

Liên quan đến vụ phát hiện xác người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang trên địa bàn, mới đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 lá tuyệt mệnh của nạn nhân.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp, liên quan đến vụ người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang huyện  Bình Chánh, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu. Cụ thể, nạn nhân là ông N. khoảng 60 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú huyện Bình Chánh) là bảo vệ của 1 công ty trên địa bàn gần nơi xảy ra vụ việc. Khám nghiệm tử thi, công an không thấy dấu vết ngoại lực tác động.

Ngoài ra, công an còn phát hiện 2  lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông N. gửi tới người thân, gia đình và công ty. Trong thư, nạn nhân xin lỗi người thân và cám ơn công ty đã nhận vào làm trong thời gian vừa qua.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh:Gia đình và Xã hội

Nguyên nhân sự việc bước đầu được phía công an nhận định là  do ông N. mắc bệnh nên buồn phiền nên suy nghĩ tiêu cực dẫn tới tự vẫn. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Gia đình và Xã hội, trước đó. tối ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang trên địa bàn.

Được biết, sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì phát hiện có khói bốc lên bên trong. Khi vào kiễm tra  thì phát hiện có 1 người đàn ông bị chết cháy. Sự việc được người dân báo cho công an.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

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Từ khóa:   TP.HCM bảo vệ thiêu chết

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