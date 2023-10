Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc hai người tử vong trong một căn nhà bị khóa trên địa bàn.

Theo Công an TP.HCM, ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hạ Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân hai người tử vong trên địa bàn. Danh tinh 2 nạn nhân được xác định là chị L.T.H (SN 1976, trú xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa) và anh Đ.Đ.D (SN 1976, là hàng xóm của chị H.).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Được biết, khoảng 9h30 phút cùng ngày, chính quyền xã Văn Lang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại nhà chị H. có 2 người chết là chị H. và anh D. Ngay khi nhận được thông tin, xã Văn Lang đã cử Công an xã xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên đơn vị cấp trên.

"Tôi trực tiếp xuống nhà chị H. nhưng cửa đã khóa. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hai người này tử vong là gì. Chị H. sống một mình, còn anh D. là hàng xóm của chị" - vị lãnh đạo xã Văn Lang cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an và cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

