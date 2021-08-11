Cửa hàng gas bốc cháy phừng phừng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn như bom ở Lào Cai

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas ở Lào Cai. Những người có mặt ở hiện trường cho biết ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân không dám lại gần dập lửa.

Theo VietNamnet, khoảng 10h30 ngày 11/8, người dân ở đường Thạch Sơn, tổ hai, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn từ cửa hàng bán gas, khí hóa lỏng ở số nhà 244. Nhiều người trong cửa hàng chạy ra ngoài hô hoán, cầu cứu.

Một người có mặt tại hiện trường kể lại rằng, có hai em nhỏ mắc kẹt ở tầng hai, người mẹ sau khi chạy từ trong nhà ra phải trèo lên tầng hai nhà kế bên để bế các con thoát ra ngoài trước khi lửa bốc lên cao.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng gas, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ. Lửa lan sang một khách sạn ba tầng và một nhà dân nằm kế bên. Lực lượng chức năng phường Sa Pa tới hiện trường sơ tán người dân, tránh nguy hiểm khi lửa cháy lan và nổ khí gas. Đến 12h, ngọn lửa được khống chế, toàn bộ đồ đạc ở cửa hàng gas và hộ dân kế bên cháy rụi, cấu kiện nhà hư hại. Ngoài ra, ngọn lửa cũng đã cháy lan hai tầng của khách sạn.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy - Ảnh: VietNamNet

Cũng đưa tin về sự việc, theo Phụ nữ Việt Nam, cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas. Do đám cháy lớn nên đã lan sang 2 nhà bên cạnh (số 242 và 246). Sơ bộ ban đầu, 2 hộ số nhà 244 và 246 bị thiệt hại hoàn toàn, số nhà 242 bị ảnh hưởng ở tầng 1.

"Khi phát hiện ra đám cháy, rất nhiều người xung quanh đã tháo chạy khỏi hiện trường. Vì đây là cháy bình gas, nổ cứ như bom, ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, người dân không dám lại gần dập lửa" - 1 người dân cho hay.

Theo Dân Việt, ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cua-hang-gas-boc-chay-phung-phung-phat-ra-nhieu-tieng-no-lon-nhu-bom-o-lao-cai-417357.html