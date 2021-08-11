Cửa hàng gas bốc cháy phừng phừng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn như bom ở Lào Cai

Xã hội 11/08/2021 15:38

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas ở Lào Cai. Những người có mặt ở hiện trường cho biết ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân không dám lại gần dập lửa.

Theo VietNamnet, khoảng 10h30 ngày 11/8, người dân ở đường Thạch Sơn, tổ hai, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn từ cửa hàng bán gas, khí hóa lỏng ở số nhà 244. Nhiều người trong cửa hàng chạy ra ngoài hô hoán, cầu cứu.

Một người có mặt tại hiện trường kể lại rằng, có hai em nhỏ mắc kẹt ở tầng hai, người mẹ sau khi chạy từ trong nhà ra phải trèo lên tầng hai nhà kế bên để bế các con thoát ra ngoài trước khi lửa bốc lên cao.

vu chay 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng gas, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ. Lửa  lan sang một khách sạn ba tầng và một nhà dân nằm kế bên. Lực lượng chức năng phường Sa Pa tới hiện trường sơ tán người dân, tránh nguy hiểm khi lửa cháy lan và nổ khí gas. Đến 12h, ngọn lửa được khống chế, toàn bộ đồ đạc ở cửa hàng gas và hộ dân kế bên cháy rụi, cấu kiện nhà hư hại. Ngoài ra, ngọn lửa cũng đã cháy lan hai tầng của khách sạn.

vu chay 2
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy  - Ảnh: VietNamNet

Cũng đưa tin về sự việc, theo Phụ nữ Việt Nam, cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh gas. Do đám cháy lớn nên đã lan sang 2 nhà bên cạnh (số 242 và 246). Sơ bộ ban đầu, 2 hộ số nhà 244 và 246 bị thiệt hại hoàn toàn, số nhà 242 bị ảnh hưởng ở tầng 1.

"Khi phát hiện ra đám cháy, rất nhiều người xung quanh đã tháo chạy khỏi hiện trường. Vì đây là cháy bình gas, nổ cứ như bom, ngọn lửa bốc lên cao hàng chục mét, người dân không dám lại gần dập lửa" - 1 người dân cho hay.

Theo Dân Việt,  ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Vụ người đàn ông khoảng 60 tuổi chết cháy ở nghĩa trang: Phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh

Vụ người đàn ông khoảng 60 tuổi chết cháy ở nghĩa trang: Phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ phát hiện xác người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang trên địa bàn, mới đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 lá tuyệt mệnh của nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lào Cai cháy cơ sở kinh doanh gas tiếng nổ lớn

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 13 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 8 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1