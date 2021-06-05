Cha thai phụ chết thảm trong vụ cháy ở Quảng Ngãi: 'Chết hết rồi! Chỉ 1 đêm mà tôi mất 2 con và 2 cháu'

Xã hội 05/06/2021 15:29

Liên quan đến vụ cháy lớn khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong ở Quảng Ngãi, người thân, hàng xóm đều xót xa trước sự ra đi của các nạn nhân.

Vừa qua, một vụ cháy lớn ở Quãng Ngãi khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong ở địa chỉ số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã gây xôn xao sư luận. Theo Báo Quảng Ngãi, danh tính các nạn nhân cũng được tiết lộ bao gồm:

1. Anh Bùi Phước T. (sn 1986), quê ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

2. Chị Bùi Thị Thu T. (sn 1987), quê ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.

3. Cháu Bùi Phước T. (sn 2015)

4. Cháu Bùi Phước Đ. (sn 2018)

Theo VTC News, Ông Bùi Quang L. (cha chị T.) sau sự việc không kìm được nước mắt. Ông cho biết khi vụ cháy xảy ra có nhận được điện thoại cầu cứu của con gái. Khi chạy đến nơi thì ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 2 tầng.

"Chết hết rồi! Chỉ qua 1 đêm mà tôi phải đón nhận nỗi đau mất 2 con và 2 cháu, tôi như chết điếng. Thảm hương hơn khi T. đang mang thai đứa con thứ 3", ông L. chia sẻ với VTC News.

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Người thân nạn nhân khóc nghẹn khi chứng kiến các nạn nhân ra đi kinh hoàng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Cũng theo một số người dân sống gần đó cho biết, rạng sáng 5/6, một nhóm học sinh cấp 3 tụ tập trò chuyện trên vỉa hè hô hoán khi phát hiện cửa hàng đồ điện bốc hỏa. Những em học sinh này đã cố ném đá vào cửa hàng đang cháy để báo thức vợ chồng nạn nhân biết.

Dù rất cố gắng nhưng hàng xóm không thể tiếp cận vào bên trong do cửa cường lực khóa chặt. Mãi đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt thì mới phá nhanh tường kính trên tầng hai để vào. Nhiều phút sau, thi thể 4 người cháy đen được đưa ra ngoài.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, người dân sống gần nhà của các nạn nhân, nơi xảy ra vụ cháy là được vợ chồng anh T. thuê để kinh doanh và cũng là chỗ ở của gia đình. Hàng ngày, vợ chồng anh T. sống rất hòa thuận và được lòng mọi người xung quanh.

"Ở đây, vợ chồng T. không làm mất lòng ai, thường ngày cả hai rất hòa nhã với bà con, làng xóm. Thực sự quá đau xót khi hai vợ chồng còn quá trẻ và hai đứa con cũng quá nhỏ" - một hàng xóm của các nạn nhân chia sẻ.

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Người dân gần đó tại hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 00 giờ 52 phút, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của anh Phan Thế Quang về vụ cháy là cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã đến hiện trường tích cực chữa cháy. 

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Bên ngoài căn nhà bị cháy - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng Cảnh sát PCCC phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người. Đồng thời, tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư. Đảm bảo an toàn trong khu dân cư. 

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Cảnh tượng bên trong - Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Tuy nhiên, do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong vụ cháy rất lớn. Vụ cháy đã  khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con (trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng) tử vong.

TP.HCM: Cháy nhà giữa đêm, 2 người tử vong thương tâm

TP.HCM: Cháy nhà giữa đêm, 2 người tử vong thương tâm

Ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 (TP.HCM) khiến 4 người mắc kẹt bên trong. Dù lực lượng PCCC thực hiện công tác cứu hộ kịp thời nhưng vụ cháy nhà đã làm 2 người đã tử vong.

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Từ khóa:   Quảng Ngãi hỏa hoạn cháy nhà 4 người chết

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