'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em'

Xã hội 05/06/2021 10:41

Mới đây, bài văn tả bố của một em học sinh tiểu học được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến không ít người xúc động.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới vẫn tăng ở trong nước. Đặc biệt, 2 tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh đã phải cử rất nhiều đoàn tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện liên quan đến y dược, cảnh sát, công an; các y bác sĩ của các bệnh viện lớn... để tiếp sức. 

'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em' - Ảnh 1'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em' - Ảnh 2'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em' - Ảnh 3'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em' - Ảnh 4

'Mắt ngấn lệ' với bài văn tả bố đang đi chống dịch của học sinh tiểu học: 'Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em' - Ảnh 5
Các 'anh hùng áo trắng' luôn cố gắng gồng mình đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội tích cực lan truyền bài văn của em học sinh tiểu học với nội dung là miêu tả người mà em yêu quý nhất. Với những lời văn vô cùng ngắn gọn, chân thành, cô bé đã viết về bố của mình - người đang đi chống dịch ở Bắc Ninh khiến ai nấy cũng cảm thấy rưng rưng nước mắt.

Trong bài văn, em bày tỏ rằng mình rất nhớ và yêu người bố của mình. Đồng thời, cô bé cũng hi vọng dịch bệnh sớm qua để gia đình được đoàn tụ. Cụ thể, em viết: "Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là bố của em. Bố tên là Lê Minh Sơn. Bố em là kỹ thuật viên xét nghiệm ở khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện 108. Trong đợt dịch này, bố em cùng các đồng nghiệp đi lên tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh. Em rất yêu và nhớ bố em. Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em. Em rất yêu bố của em!".

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Bài văn tả bố gây xúc động vừa qua - Ảnh: Internet

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, không ít người đọc xong đều cảm thấy trong khóe mắt của mình ngấn lệ. Chắc hẳn, người bố mà em học sinh tiểu học này nhắc đến sẽ có thêm động lực cùng đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

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