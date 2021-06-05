Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới vẫn tăng ở trong nước. Đặc biệt, 2 tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh đã phải cử rất nhiều đoàn tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện liên quan đến y dược, cảnh sát, công an; các y bác sĩ của các bệnh viện lớn... để tiếp sức.



Các 'anh hùng áo trắng' luôn cố gắng gồng mình đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội tích cực lan truyền bài văn của em học sinh tiểu học với nội dung là miêu tả người mà em yêu quý nhất. Với những lời văn vô cùng ngắn gọn, chân thành, cô bé đã viết về bố của mình - người đang đi chống dịch ở Bắc Ninh khiến ai nấy cũng cảm thấy rưng rưng nước mắt.

Trong bài văn, em bày tỏ rằng mình rất nhớ và yêu người bố của mình. Đồng thời, cô bé cũng hi vọng dịch bệnh sớm qua để gia đình được đoàn tụ. Cụ thể, em viết: "Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là bố của em. Bố tên là Lê Minh Sơn. Bố em là kỹ thuật viên xét nghiệm ở khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện 108. Trong đợt dịch này, bố em cùng các đồng nghiệp đi lên tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh. Em rất yêu và nhớ bố em. Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em. Em rất yêu bố của em!".