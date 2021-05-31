Tuy ‘chôn chân’ ở nhà cách ly, cô học trò lớp 1 vẫn khiến CĐM ‘cười lăn cười bò’ bởi bài văn tả các bạn cùng lớp

Mới đây, cộng đồng mạng được phen "cười lăn, cười bò" bởi một bài văn miêu tả về bạn bè cùng lớp của một học sinh lớp 1.

Trong tình hình nhiều khu vực đang áp dụng lệnh cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch Covid-19, các em học sinh cũng học và kiểm tra trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhưng cũng vì thế mà xuất hiện không ít tình huống hài hước được chia sẻ “rầm rộ” trên mạng xã hội.

Điển hình như bài đăng về một học sinh lớp 1 đến từ TP. HCM đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cụ thể, em được cô giáo giao bài tập online với phần luyện chữ và viết 2 câu văn tả về "các bạn lớp em". Sau khi viết gần 1 trang giấy để luyện chữ, em bắt đầu ngồi làm văn theo đề ra. Nội dung câu văn như sau: "Con nghỉ học lâu quá nên quên hết tên các bạn. Con mong được đi học lại".

Bài văn miêu tả bạn bè rất 'thật thà' của cô bé lớp 1 - Ảnh: Internet

Theo như lời mẹ của mẹ bé chia sẻ, con gái hiện đang học các vần chữ "Cô giáo giao chủ đề 'Lớp' vì hôm nay các con học đến vần "ớp". Thế nhưng trong câu con viết lại chẳng có chữ 'lớp' nào hết", kèm theo đó là ảnh chụp phần bài tập của con gái. Câu trả lời dù có chút không đúng trọng tâm nhưng không ít cư dân mạng khen sự nhầm lẫn và "thật thà" đầy đáng yêu và dễ thương của cô học trò nhỏ này.

Từ xưa tới nay, người ta vẫn nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốn bổ”, nên tiếng cười chính là liều thuốc tuyệt vời nhất. Tuy tiếng cười và sự hài hước không giúp ngăn chặn bệnh dịch, thì ít nhất chúng cũng mang lại cho bạn sự vui vẻ và năng lượng tích cực để vượt qua những ngày tháng phòng dịch.

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