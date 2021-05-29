Dân tình nháo nhào truy tìm clip ‘nóng’ tận 27 phút của hotgirl Về nhà đi con sau clip nóng 8 phút

Sau đoạn clip nóng 8 phút, hotgirl A.T đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán xôn xao trên mạng xã hội về một clip "nóng" dài tận 27 phút của cô nàng được quay tại Phú Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip nhạy cảm của một cặp trai gái, trong đó cô gái bị dân mạng đồn đoán từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như “Về nhà đi con”, “Sinh tử”... Nữ chính A.T trong đoạn clip nóng "gây bão" được cho không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp mà còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ.

Sau đoạn clip nóng 8 phút, hot girl A.T đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, sự việc lại chưa dừng ở đó khi cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán trên mạng xã hội về một clip nóng dài 27 phút của cô nàng được quay tại Phú Quốc.

Các tài khoản cá nhân 'lạ mặt' bất ngờ tiết lộ thông tin về những chiếc clip dài tận 15 phút hay 27 phút - Ảnh: Internet

Sau khi rò rỉ những thông tin về các đoạn clip nhảy cảm khác, cộng đồng mạng một lần nữa lại ráo riết đi tìm tung tích và "xin link" liền tay. Song song đó, trong những bài bài viết trên mạng xã hội, một số người còn tiết lộ mình đã xem được clip có độ dài tận 27 phút. Thậm chí, còn có người đã xem rồi và tường thuật lại khiến ai nấy cũng phải "ngượng chín mặt".

Không ít người có bình luận 'khiếm nhã' trong các bài viết 'ám chỉ' đoạn clip nóng dài 27 phút - Ảnh: Internet

Cũng ngay giữa "tâm bão" lộ clip nóng, cư dân mạng ngay lập tức phát hiện những hình ảnh và những đoạn video khoe vóc dáng "nóng bỏng" cùng với những hành động vô cùng vô tư và phóng thoáng của cô gái. Cụ thể, nội dung trong các đoạn clip đa số là những khoảnh khắc cô nàng ăn mặc "kiệm vải" và nhảy nhót trong quán bar, club khiến ai đấy đều phải ngỡ ngàng.

Cô nàng thoải mái chia sẻ những clip nhảy nhót vui vẻ trong quán bar - Ảnh: Internet

Hiện tại, A.T đang trong bệnh viện điều trị sau khi có ý định tự tử vì lộ clip nóng.

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