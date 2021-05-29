Dân tình nháo nhào truy tìm clip ‘nóng’ tận 27 phút của hotgirl Về nhà đi con sau clip nóng 8 phút

Xã hội 29/05/2021 11:16

Sau đoạn clip nóng 8 phút, hotgirl A.T đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán xôn xao trên mạng xã hội về một clip "nóng" dài tận 27 phút của cô nàng được quay tại Phú Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip nhạy cảm của một cặp trai gái, trong đó cô gái bị dân mạng đồn đoán từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như “Về nhà đi con”, “Sinh tử”... Nữ chính A.T trong đoạn clip nóng "gây bão" được cho không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp mà còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ.

Sau đoạn clip nóng 8 phút, hot girl A.T đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, sự việc lại chưa dừng ở đó khi cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán trên mạng xã hội về một clip nóng dài 27 phút của cô nàng được quay tại Phú Quốc.

clip nong dai 27 phut
Các tài khoản cá nhân 'lạ mặt' bất ngờ tiết lộ thông tin về những chiếc clip dài tận 15 phút hay 27 phút - Ảnh: Internet

Sau khi rò rỉ những thông tin về các đoạn clip nhảy cảm khác, cộng đồng mạng một lần nữa lại ráo riết đi tìm tung tích và "xin link" liền tay. Song song đó, trong những bài bài viết trên mạng xã hội, một số người còn tiết lộ mình đã xem được clip có độ dài tận 27 phút. Thậm chí, còn có người đã xem rồi và tường thuật lại khiến ai nấy cũng phải "ngượng chín mặt".

clip nong dai 27 phut 1
Không ít người có bình luận 'khiếm nhã' trong các bài viết 'ám chỉ' đoạn clip nóng dài 27 phút - Ảnh: Internet

Cũng ngay giữa "tâm bão" lộ clip nóng, cư dân mạng ngay lập tức phát hiện những hình ảnh và những đoạn video khoe vóc dáng "nóng bỏng" cùng với những hành động vô cùng vô tư và phóng thoáng của cô gái. Cụ thể, nội dung trong các đoạn clip đa số là những khoảnh khắc cô nàng ăn mặc "kiệm vải" và nhảy nhót trong quán bar, club khiến ai đấy đều phải ngỡ ngàng.

Dân tình nháo nhào truy tìm clip ‘nóng’ tận 27 phút của hotgirl Về nhà đi con sau clip nóng 8 phút - Ảnh 3
Cô nàng thoải mái chia sẻ những clip nhảy nhót vui vẻ trong quán bar - Ảnh: Internet

 Hiện tại, A.T đang trong bệnh viện điều trị sau khi có ý định tự tử vì lộ clip nóng. 

Vợ nam chính clip nóng 8 phút 'đắng cay': Với phụ nữ đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng

Vợ nam chính clip nóng 8 phút 'đắng cay': Với phụ nữ đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng

Xung quanh vụ việc 1 hot girl bị lộ clip nóng 8 phút, vợ nam chính đã có những chia sẻ mới nhất xung quanh vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Về nhà đi con link 8 phút clip nóng 27 phút

TIN MỚI NHẤT

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1