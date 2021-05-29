Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc 1 tài xế xe khách ngang nhiên chống đối người thi hành công vụ: Đâm sụp gác kiểm soát Covid-19, chửi bới, phun nước bọt vào mặt CSGT.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, trước đó vào chiều ngày 28/5, xe khách mang BKS 76B-01022 theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi xe đến địa phận xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) thì lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tài xế không những không chấp hành mà con tông trực diện xe vào chốt gác của CSGT làm sụp một góc, xe bị bể kính.

Xe khách tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Chưa dừng lại đó, tài xế còn ngang nhiên chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng CSGT với lời đe doạ làm lây Covid-19. Ngoài tài xế thì phụ xe cũng chống đối quyết liệt người thi hành công vụ khi cơ quan chức năng muốn lên xe đo thân nhiệt 37 hành khách.

Xe khách đâm sụp 1 bên gác kiểm dịch - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trung tá Đoàn Ngọc Minh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết thêm về vụ việc: "Tài xế bất hợp tác, không cho lực lượng tại chốt đo thân nhiệt và làm tờ khai y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng. Tài xế sau đó khóa cửa xe, dù CSGT đang ở trên xe kiểm tra, sau đó đánh lái ra khỏi vịnh đỗ, tông vỡ gương nhà gác của CSGT. Các chiến sĩ ở trên xe đã khống chế tài xế và dừng được xe khách".

Sau đó, cơ quan y tế cũng đo được thân nhiệt, tiến hành khai báo y tế hành khách. Được biết, trong số 40 người trên xe (cả tài xế và nhân viên nhà xe), không có người đến từ vùng dịch. Lực lượng CSGT cũng đã huy động các phương tiện chở miễn phí hành khách.

Lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc tại hiện trường - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Hiện CSGT Đà Nẵng đã tạm dừng chiếc xe khách và bàn giao 4 người có hành vi chống đối cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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