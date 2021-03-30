Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong: 'Gia đình dù nghèo nhưng sống rất hiền lành, không hiểu sao ông trời lại bất công'

Xã hội 30/03/2021 14:54

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong. cơ quan cức năng đang vận động, hỗ trợ lo chi phí mai táng cho các thành viên khoác trong gia đình.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức khiến 6 người của một gia đình tử vong thương tâm. Trong đó, chỉ có ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi) là người may mắn được cứu thoát và đang điều trị tại Bệnh viện quận 2.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM 

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bà Bùi Thị Loan (SN 1969, là chủ hộ), anh Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái bà Loan), chị Bùi Thuý An (SN 1997, vợ anh Oai), cháu Thái Nghi (SN 2014, con gái chị Trinh) và cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, con trai anh Oai - chị An).

Theo báo Giao Thông, ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ vụ việc.

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 Ngôi nhà bị cháy khiến 6 người tử vong - Ảnh: Công an TP.HCM

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ vận động, hỗ trợ gia đình lo mai táng các nạn nhân. 

Ông Hiền cho biết, lãnh đạo TP.Thủ Đức sau khi nhận được báo cáo liên quan đến vụ việc đã đã xuống tận hiện trường thăm hỏi và hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lo mọi chi phí cho các nạn nhân tại cơ sở mai táng.

Cũng trong sáng cùng ngày, một chủ trại hòm ở địa phương đã hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân, gồm 6 quan tài và chi phí mai táng.

Được biết, ông Tâm và con trai lớn làm nghề thợ điện. Bà Loan (vợ ông Tâm) ở nhà nội trợ, con dâu làm công nhân và các cháu còn rất nhỏ.

Gia đình dù nghèo nhưng sống rất hiền lành, không hiểu sao ông trời lại bất công, khổ vậy”, ông Dũng - người thân của bà Loan chia sẻ với báo Giao Thông.

Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân có thể do bị ngạt khói, bởi thiết kế ngôi nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất, tại thời điểm hoả hoạn, những người trong gia đình lại không thể tự thoát ra ngoài dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng ở Thủ Đức: Nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt khói, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng ở Thủ Đức: Nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt khói, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong trên địa bàn quận Thủ Đức, mới đây, theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là do ngạt khói vì nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất.

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