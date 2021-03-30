Vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng ở Thủ Đức: Nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt khói, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Xã hội 30/03/2021 12:06

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong trên địa bàn quận Thủ Đức, mới đây, theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là do ngạt khói vì nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 1h sáng ngày 30/3, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, gần dạ cầu Mỹ Thủy (P. Cát Lái, TP.Thủ Đức) khiến 6 người thiệt mạng.

Theo Công an TP.HCM, ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức đã điều Đội Cảnh sát PCCC&CNCH cùng lực lượng phối hợp cấp tốc xuống hiện trường tiến hành dập lửa.

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Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo của người dân - Ảnh: Công an TP.HCM

Được biết, công an đã phá tường vào nhà để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra lúc các nạn nhân đang ngủ nên lực lượng chức năng chỉ kịp cứu người đàn ông tên Lục Chấn Tâm (SN 1967) bị bỏng khá nặng rồi đưa đến bệnh viện, 6 người còn lại (có 1 bé sơ sinh) đã bị tử vong. 

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bà Bùi Thị Loan (SN 1969, là chủ hộ), anh Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái bà Loan), chị Bùi Thuý An (SN 1997, vợ anh Oai), cháu Thái Nghi (SN 2014, con gái chị Trinh) và cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, con trai anh Oai - chị An).

Về phần ông Tâm - người sống sót, đang được điều trị tại Bệnh viện quận 2 - bị bỏng độ 2, tâm lý có phần hoảng loạn.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, khi ấy, khói bốc lên cao, sức nóng tỏa ra rất lớn nên người xung quanh khó tiếp cận ngôi nhà để dập lửa. Thêm vào đó, căn nhà quá nhỏ, cửa bên ngoài là cửa sắt nên mọi người cũng không thể vào trong cứu các nạn nhân.

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM
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Lửa cháy làm nám đen cánh cửa - Ảnh: Công an TP.HCM
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 Ngôi nhà chỉ có một lối ra vào - Ảnh: Công an TP.HCM
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 2 trong số 5 chiếc xe bị thiêu rụi - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân có thể do bị ngạt khói, bởi thiết kế ngôi nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất, tại thời điểm hoả hoạn, những người trong gia đình lại không thể tự thoát ra ngoài dẫn đến tử vong thương tâm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Từ khóa:   Thủ Đức cháy nhà nhiều người tử vong

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