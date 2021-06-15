Được biết, khoảng 0h ngày 15/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại ngôi nhà số 146, đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 CBCS thuộc các phòng PC07, PC09, PK02 và Công an TP. Vinh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Liên quan đến vụ cháy ở địa bàn tỉnh Nghệ An , theo VTC News, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng nghỉ của nhân viên và 1 gara ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà. Sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên, 6 nạn nhân đã tử vong.

Trong số các nạn nhân tử vong có 4 người trong một gia đình gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

Theo Tiền Phong, những người có mặt tại hiện trường lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi của các nạn nhân.

Ông N.T.H. (67 tuổi, bảo vệ Trường mầm non Lê Mao cơ sở 2) cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng nổ từ căn nhà 3 tầng bên cạnh. Lúc ông chạy ra thì lửa bao trùm cả căn nhà, mọi người cố gắng dập lửa và gọi cho cơ quan chức năng.

"Bình chữa cháy mini được lấy từ các gia đình ra hết nhưng không xuể. Tận mắt nhìn hiện trường, thi thể 6 người trong ngôi nhà được đưa ra mà đau thương quá” - ông H. nói với Tiền Phong.

Sự ra đi của các nạn nhân làm nhiều người thương xót - Ảnh: Internet

Ông S. làm nghề sửa xe máy đối diện phòng trà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chúng tôi tập trung rất đông nhưng căn nhà khóa trái cửa, lửa lại cháy lớn nên không ai tiếp cận được. Mọi nỗ lực cứu hỏa của người dân đều không đạt kết quả".

Theo người dân xung quanh hiện trường, do tình hình dịch COVID-19 nên phòng trà tạm thời đóng cửa, nhân viên tạm nghỉ và chỉ có một gia đình chủ phòng trà thuê mặt bằng ở lại.