Nhân chứng kể về vụ cháy ở TP. Vinh: 'Thi thể 6 người trong ngôi nhà được đưa ra mà đau thương quá'

Xã hội 15/06/2021 11:11

Trong số các nạn nhân tử vong có 4 người trong một gia đình gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

Liên quan đến vụ cháy ở địa bàn tỉnh Nghệ An, theo VTC News, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Được biết, khoảng 0h ngày 15/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại ngôi nhà số 146, đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 CBCS thuộc các phòng PC07, PC09, PK02 và Công an TP. Vinh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

vu chay 1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng nghỉ của nhân viên và 1 gara ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà. Sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên, 6 nạn nhân đã tử vong.

Trong số các nạn nhân tử vong có 4 người trong một gia đình gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

Theo Tiền Phong, những người có mặt tại hiện trường lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi của các nạn nhân.

Ông N.T.H. (67 tuổi, bảo vệ Trường mầm non Lê Mao cơ sở 2) cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng nổ từ căn nhà 3 tầng bên cạnh. Lúc ông chạy ra thì lửa bao trùm cả căn nhà, mọi người cố gắng dập lửa và gọi cho cơ quan chức năng. 

"Bình chữa cháy mini được lấy từ các gia đình ra hết nhưng không xuể. Tận mắt nhìn hiện trường, thi thể 6 người trong ngôi nhà được đưa ra mà đau thương quá” - ông H. nói với Tiền Phong.

vu chay 2
Sự ra đi của các nạn nhân làm nhiều người thương xót - Ảnh: Internet

Ông S. làm nghề sửa xe máy đối diện phòng trà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chúng tôi tập trung rất đông nhưng căn nhà khóa trái cửa, lửa lại cháy lớn nên không ai tiếp cận được. Mọi nỗ lực cứu hỏa của người dân đều không đạt kết quả".

Theo người dân xung quanh hiện trường, do tình hình dịch COVID-19 nên phòng trà tạm thời đóng cửa, nhân viên tạm nghỉ và chỉ có một gia đình chủ phòng trà thuê mặt bằng ở lại.

Cha thai phụ chết thảm trong vụ cháy ở Quảng Ngãi: 'Chết hết rồi! Chỉ 1 đêm mà tôi mất 2 con và 2 cháu'

Cha thai phụ chết thảm trong vụ cháy ở Quảng Ngãi: 'Chết hết rồi! Chỉ 1 đêm mà tôi mất 2 con và 2 cháu'

Liên quan đến vụ cháy lớn khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong ở Quảng Ngãi, người thân, hàng xóm đều xót xa trước sự ra đi của các nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An cháy nhà vụ cháy 6 người chết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1