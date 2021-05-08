Theo Tuổi Trẻ, liên quan vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong, mới đây, cơ quan chức năng đã lên tiếng giải thích nguyên do vì sao các nạn nhân đều bị chết ngạt trong vụ cháy buổi chiều.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều ý kiến thắc mắc tự hỏi tại sao vào ban ngày, các nạn nhân khi phát hiện vụ cháy vẫn không thể kịp thoát thân?

Do căn nhà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như ó keo AB, sáp nến... nên đám cháy bùng phát rất mạnh, lan nhanh. Trong vùng cháy nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý.

Theo đó, căn nhà có tổng diện tích 126m2, một trệt, một lầu, một lửng. Căn nhà chỉ có một cửa trước, một cửa phụ bên hông, do bà Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi) làm chủ hộ, kinh doanh sản xuất sáp đèn cầy nhưng chưa có giấy phép.

Thêm vào đó, nhà nằm trong hẻm sâu, chỉ có một lối thoát là cửa chính, cháy xảy ra tại tầng một nên các nạn nhân không thoát ra được.

Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, các xe chữa cháy phải lấy nước tại các trụ nước chữa cháy tương đối xa nên việc truyền tiếp nước khó khăn. Sau đó, lực lượng PCCC đã khắc phục để đảm bảo nguồn nước được cung cấp liên tục nhưng cũng chỉ ngăn được cháy lan.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h58 ngày 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TP.HCM) nhận được tin báo cháy ở căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Căn nhà diện tích khoảng 126m2 gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu bị cháy hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 8 người chết ngạt, căn nhà bị cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác định trong 8 người bị chết ngạt, có 4 người chết tại tầng một (1 người trong nhà vệ sinh, 3 người tại chân cầu thang) và 4 người chết trong nhà vệ sinh tại tầng hai.

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy, cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân xung quanh.