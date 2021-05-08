Vì sao vụ cháy ở TP.HCM xảy ra ban ngày nhưng 8 nạn nhân vẫn không kịp thoát thân?

Xã hội 08/05/2021 18:45

Liên quan vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, mới đây, cơ quan chức năng đã lên tiếng giải thích nguyên nhân.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều ý kiến thắc mắc tự hỏi tại sao vào ban ngày, các nạn nhân khi phát hiện vụ cháy vẫn không thể kịp thoát thân?

Theo Tuổi Trẻ, liên quan vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong, mới đây, cơ quan chức năng đã lên tiếng giải thích nguyên do vì sao các nạn nhân đều bị chết ngạt trong vụ cháy buổi chiều.

Theo đó, căn nhà có tổng diện tích 126m2, một trệt, một lầu, một lửng. Căn nhà chỉ có một cửa trước, một cửa phụ bên hông, do bà Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi) làm chủ hộ, kinh doanh sản xuất sáp đèn cầy nhưng chưa có giấy phép.

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Do căn nhà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như ó keo AB, sáp nến... nên đám cháy bùng phát rất mạnh, lan nhanh. Trong vùng cháy nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý.

Thêm vào đó, nhà nằm trong hẻm sâu, chỉ có một lối thoát là cửa chính, cháy xảy ra tại tầng một nên các nạn nhân không thoát ra được.

Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, các xe chữa cháy phải lấy nước tại các trụ nước chữa cháy tương đối xa nên việc truyền tiếp nước khó khăn. Sau đó, lực lượng PCCC đã khắc phục để đảm bảo nguồn nước được cung cấp liên tục nhưng cũng chỉ ngăn được cháy lan.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h58 ngày 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TP.HCM) nhận được tin báo cháy ở căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Căn nhà diện tích khoảng 126m2 gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu bị cháy hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 8 người chết ngạt, căn nhà bị cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác định trong 8 người bị chết ngạt, có 4 người chết tại tầng một (1 người trong nhà vệ sinh, 3 người tại chân cầu thang) và 4 người chết trong nhà vệ sinh tại tầng hai.

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy, cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân xung quanh. 

Danh tính các nạn nhân được xác định là 

1. Chị Nguyễn Thị Lệ T. - sinh năm 1977 - chủ nhà

2. Ông Hồ Đình T. - sinh năm 1978 - em rể chị T.

3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T.

4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T.

5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T.

6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T.

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T.

8. Cô giáo Nguyễn Thị Y L. - 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Cà Mau

Người thân thất thần, ngã khụy tại nhà tang lễ khi nhận thi thể 8 nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng ở quận 11

Người thân thất thần, ngã khụy tại nhà tang lễ khi nhận thi thể 8 nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng ở quận 11

Vào ngày 8/5, nhiều người thân, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ An Bình (TP.HCM) để nhận lại thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa qua.

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