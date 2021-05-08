Liên quan đến vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng ở TP.HCM , theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào 9h sáng nay, người thân, bạn bè của các nạn nhân đã có mặt tại nhà tang lễ An Bình (phường 7, quận 5) để nhận lại thi thể các nạn nhân. Ai nấy đều không kìm được nước mắt.

3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T.

4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T.

5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T.

6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T.

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T.

8. Cô giáo Nguyễn Thị Y L. - 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Cà Mau

Lực lượng phát hiện 1 thi thể trong gầm cầu thang, 3 thi thể tại tầng trệt và 4 thi thể trong phòng vệ sinh lầu 2.

Mẹ cháu Đ. nghẹn ngào kể rằng, Đ. xin cha mẹ theo cậu 5 (anh T. - nạn nhân duy nhất thoát chết) lên Sài Gòn để chơi. Trước lúc đi, Đ. còn hứa với mẹ sẽ chơi ít hôm rồi sẽ quay về. Tuy nhiên, 4 hôm sau thì gia đình nghe tin e gặp nạn.

"Lúc nghe tin ai cũng bủn rủn hết trơn, mạnh ai nấy chạy lên Sài Gòn lúc 3h sáng rồi ở miết tại đây để đợi nhận thi thể cháu về quê. Cả nhà cô ở Đồng Tháp lận, có mẹ nó (cô Anh Thư) lên thôi, còn cha nó đang ở nhà để đào huyệt, mốt chôn rồi", cô Minh Thư (40 tuổi, quê Sa Đéc, dì ruột của Đ.) chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Người thân đến nhận thi thể các nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Theo VTC News, cha của cô giáo L., (nữ nạn nhân cuối cùng vừa được xác định danh tính cũng từ Cà Mau lên TP.HCM tìm con. Với gương mặt thất thần, ông kể: "Nhà tôi được 3 đứa: L., 1 anh trai và 1 em trai. L. ra trường là tự lập, chăm học và ngoan lắm. Khi nào con bé cũng cố gắng làm việc kiếm tiền, để gia đình không phải lo. 30 tuổi mà cũng chưa nghĩ đến chuyện có bồ. Hôm qua nhà chúng tôi hay tin cháy, đâu nghĩ con mình, chỉ thấy thương không biết con nhà ai vì hôm qua chưa rõ danh tính. Sáng nay hay tin, chúng tôi bủn rủn tay chân, mẹ nó ngất lên ngất xuống".

Được biết, chị L. đang học Thạc sĩ Hóa học tại TP.HCM. Chị mới đi dạy thêm cho các bé để ôn thi học kỳ thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cha mẹ của cô giáo L. - Ảnh: VTCNews

Cũng có mặt tại nhà tang lễ An Bình, chị Phương, em ruột của nạn nhân T. (chủ nhà), là người có chị, chồng là nạn nhân Hồ Đình T. (SN 1978) và con trai Hồ Đình N. (SN 2012 - 9 tuổi) cùng các cháu ruột bị chết trong vụ hỏa hoạn cũng bần thần, không tin vào sự việc vừa mới xảy ra.

Em ruột của chủ nhà tử vong trong đám cháy - Ảnh: VTCNews

Theo Vietnamnet, bên ngoài nhà tang lễ, nhiều học sinh, giáo viên trường có nạn nhân đang theo học cũng đến chia buồn với thân nhân người xấu số.

Các học sinh là bạn của nạn nhân đến chia buồn - Ảnh: Vietnamnet

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h58 ngày 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TP.HCM) nhận được tin báo cháy ở căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Căn nhà diện tích khoảng 126m2 gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu bị cháy hoàn toàn.

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy, cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân xung quanh.