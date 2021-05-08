Liên quan tới vụ cháy khiến 8 người ra đi thương tâm trên địa bàn TP.HCM , theo Pháp luật và Bạn đọc, hơn 14h ngày 8/5, quan tài các nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài nhà tang lễ , chuyển lên xe để đưa về quê nhà lo hậu sự. Riêng thi thể của bà Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1977, chủ nhà) cùng một vài thành viên khác trong gia đình sẽ được giữ lại nhà tang lễ đến 6h sáng ngày 9/5.

3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T.

4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T.

5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T.

6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T.

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T.

8. Cô giáo Nguyễn Thị Y L. - 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Cà Mau

Công an đang bàn giao vật dụng, tư trang của nạn nhân cho thân nhân, đa số đều bị cháy dở - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại nhà tang lễ, trong lúc chờ nhận xác con, cô M.L., mẹ ruột chị L. (nữ giáo viên tử vong) không kìm được nước mắt. Cô cho biết, chiều tối qua có nghe tin về một vụ cháy lớn ở Sài Gòn nhưng 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính. Sau đó thì công an gọi, báo cô hãy lên nhận con.

"Lúc công an gọi, tôi chưa tin đó là con mình, vì L. đang thuê trọ ở cùng chị dâu mà. Nhưng khi kiểm tra biển số xe, khớp từng số thì không thể sai được nữa. Sao lại là con tôi..." - cô L. kể với Pháp luật và Bạn đọc.

Mẹ của nữ giáo viên - Ảnh: VTC News

Còn chị dâu của nữ giáo viên thì cho hay: “Mới mấy hôm trước tôi còn báo với nó sắp đám giỗ ông nội rồi, nhớ qua nhà cô chơi. L. nói tới ngày sẽ sắp xếp ghé, nhưng giờ thì không còn cơ hội rồi."

Bố của nữ giáo viên - Ảnh: VTCNews

Được biết, chị L. đang làm nghiên cứu thạc sĩ ngành Hóa học tại một trường Đại học ở TP.HCM., mới đi dạy cho các trẻ ở khu nhà này được 2 buổi.

Theo Tuổi Trẻ, liên quan đến việc các nạn nhân bị chết ngạt, cơ quan chức năng cho hay, do căn nhà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như ó keo AB, sáp nến... nên đám cháy bùng phát rất mạnh, lan nhanh. Trong vùng cháy nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý. Nhà nằm trong hẻm sâu, chỉ có một lối thoát là cửa chính, cháy xảy ra tại tầng một nên các nạn nhân không thoát ra được.

Theo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Trần Bình, Phó chủ tịch UBND quận 11 cho biết trong sáng ngày 8/5, Quận đã hỗ trợ 25 triệu cho mỗi trường hợp tử vong và 15 triệu cho người bị thương. Chiều cùng ngày, nhiều đoàn thể, mạnh thường quân như Hội Phụ nữ địa phương, Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM đã đến để hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình những người xấu số.