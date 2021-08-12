TP.HCM: Được nhận 2 hộp cơm từ thiện, người đàn ông vô gia cư 'màu xanh' nói một câu khiến ai nấy ngỡ ngàng

Xã hội 12/08/2021 09:23

Một người đàn ông vô gia cư có màu da đặc biệt được tặng hai hộp cơm từ thiện. Tuy nhiên, câu nói cuối clip của ông khiến nhiều người suy ngẫm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm mạnh thường quân trong khi đi lanh quanh TP.HCM phát cơm thì thì bắt gặp một người đàn ông vô gia cư, nước da màu xanh dương đậm, đang ngồi ở vỉa hè trước mái hiên của một nhà dân. Khi được nhận hộp cơm từ nhóm mạnh thường quân, chú này đưa hai tay ra nhận, cúi đầu cảm ơn rất trân trọng: "Dạ, chú cảm ơn, cảm ơn cô".

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Người đàn ông cúi người cảm ơn khi nhận cơn - Ảnh: Chụp màn hình

Một người trong nhóm nhận ra người đàn ông này là người nhóm đã từng giúp đỡ trước đây nên mới hỏi thăm sao hôm nay chú ấy lại sang khu này rồi thì người đàn ông giải thích là chú đi lung tung hết vì nhìn chú "như vầy" ở một chỗ "người ta không thích".

"Đi lung tung hết, tại vì ở một chỗ loanh quanh người ta không thích mình. Hiểu không, nhìn tôi như vầy, đâu có ở một chỗ được!" - Vừa nói người đàn ông vừa chỉ vào cánh tay màu xanh của mình.

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Chú giải thích về việc phải đi nhiều nơi vì làn da 'kỳ lạ'- Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong khi người đàn ông nói chuyện thì một người khác của nhóm từ thiện đã xuống xe và đặt thêm một hôp cơm nữa vào túi đồ của chú. Vừa nhìn thấy, chú đã kêu lên: "Trời ơi nhiều quá, nhiều quá xách không nổi" thì nhóm giải thích cho chú thêm một hộp ăn bữa tối, phòng trường hợp tối không ai tặng. Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông lại cho biết: "Cảm ơn các cô, nhưng đừng cho (tôi) nhiều quá! Người khác không có, tội nghiệp họ!".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhận về sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều người để lại bình luận cho biết đã rất ngỡ ngàng và cảm động về câu nói cuối clip của người đàn ông. Dù bản thân cũng gặp nhiều khó khăn nhưng chú vẫn nghĩ đến việc san sẻ cho cộng đồng. 

"Bản thân thiếu thốn, thiệt thòi nhưng chú vẫn giữ được trái tim thiện lương san sẻ. Xin nghiêng mình kính cẩn trước tấm lòng của chú" - trích một bình luận của cư dân mạng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nhóm mạnh thường quân này cho biết sở dĩ có vẻ ngoài kỳ cục như vậy là do chú bị viêm da, xức thuốc xanh kín hết người. Nhiều người không biết chuyện, nhìn thấy là né tránh hoặc xua đuổi. Tuy nhiên, chú rất tự trọng, không trách cứ hay cự cãi với ai, nếu ngồi đâu mà thấy người ta khó chịu thì chú sẽ đi chỗ khác ngay. Nhóm từ thiện thường gặp chú loanh quanh khu vực quận 5, TP.HCM.

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