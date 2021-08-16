Liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra ở Hải Phòng, danh tính và nguyên nhân ban đầu của vụ việc đã được cơ quan chức năng địa phương xác định.

Liên quan đến vụ cháy ở Hải Phòng, tối ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo cơ quan chức năng, danh tính các nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (SN 1971), con gái là N.T.H. (SN 1990) và con rể là V.T.K. (SN 1990) cùng cháu ngoại là N.T.T.N. (SN 2017) đã tử vong tại khu vực phòng ngủ, một số đồ đạc bị biến dạng.

Ông N.V. H. bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Công an Hải Phòng cho hay, nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ bình ga chứ không phải chập điện do cắm laptop như dự đoán ban đầu. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo VOV, trước đó, tối ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhận tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Văn H. (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng.

Người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, cháu ông H có cắm nguồn điện máy tính laptop, sạc pin điện thoại di động từ máy tính, đồng thời sử dụng điện thoại nên gây chập điện. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đã niêm phong hiện trường và đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc

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