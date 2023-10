Liên quan đến 4 người tử vong trong vụ cháy ở Hải Phòng, lãnh đạo Huyện ủy Thủy Nguyên đã tiết lộ về kết quả khám nghiệm tử thi của các nạn nhân.

Theo VietNamNet, chiều nhày 16/8, lãnh đạo Huyện uỷ Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi của 4 người tử vong trong vụ cháy tại xã Kiền Bái, có 1 người đang mang thai 2 tháng. Đó là Nguyễn Thị H., con gái ông Nguyễn Văn H. (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái).

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn khẩn trương trao 75,6 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo Thanh Niên, tối ngày 15/8, lãnh đạo UBND xã Kiền Bái (H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho biết, tại thôn 3, xã Kiền Bái vừa xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là người trong một gia đình.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm bà N.T.Th. (sinh năm 1971, vợ ông H.); chị N.T.H. (sinh năm 1990, con gái ông H.); cháu N.T.T.N (sinh năm 2017, cháu ngoại ông H.) tử vong tại khu vực phòng ngủ; anh V.T.K (sinh năm 1990, con rể ông H.) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn ông H. bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Tuổi Trẻ, Công an TP. Hải Phòng cho biết nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do nổ bình gas. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

