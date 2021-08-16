Cởi trần chạy bộ giữa lúc giãn cách xã hội, người đàn ông chịu án phạt khiến ai xem cũng bật cười

Một người đàn ông bất chấp giãn cách xã hội vẫn chạy bộ ngoài đường và cái kết đắng khi bị phát hiện bởi hai chiến sĩ công an.

Mặc kệ dịch bệnh cũng như các chỉ thị về giãn cách xã hội của nhà nước, một bộ phận người dân vẫn bất chấp ra đường dù không có mục đích thiết yếu mà một trong lý do đó chính là tập thể dục. Cũng từ đây, hàng loạt các câu chuyện từ phẫn nộ tới bi hài đã xảy ra.

Theo đó, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần chạy bộ mùa giãn cách xã hội bị hai anh công an và cảnh sát cơ động phát hiện. Tuy nhiên, người đàn ông này không bị phạt tiền mà là phạt chạy. Hai cán bộ đứng ở hai đầu con đường còn người đàn ông trên thì phải chạy qua lại vài vòng giữa đoạn đường này.

Trong khi anh cảnh sát cơ động tỏ ra nghiêm nghị, khoanh tay đứng canh chừng thì anh công an phía bên kia động viên: "Tăng tốc lên anh, anh chạy hết sức coi nào! Kêu là đi chạy mà cho chạy lại kêu mệt!".

Việc xử phạt kia được một người dân gần đó quay lại, người này cũng vừa cười vừa nói với người đàn ông: "Chạy lại đi anh, chạy nhanh lên rồi về nhà". Về phía người chịu phạt, ông này cứ vừa chạy vừa len lén nhìn chiến sĩ cơ động. Cuối cùng, sau vài vòng chạy, người đàn ông cũng được tha cho về.

Người đàn ông đang chạy bộ chịu phạt - Ảnh: Cắt màn hình

Hiện, chưa biết câu chuyện xảy ra ở địa phương nào nhưng sau khi được chia sẻ đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận hài hước, hy vọng người đàn ông sau lần này có thể rút kinh nghiệm đừng tái phạm nữa. Số khác cũng bày tỏ sự thích thú với màn xử phạt "lấy độc trị độc" của hai chiến sĩ công an.

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