Học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất vào ngày nào?

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 16/8, UBND TP.Hà Nội có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả cấp học, ngành học là từ 1/9/2021. Ngày khai giảng, thống nhất toàn thành phố là ngày 5/9. Các cơ sở giáo dục kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022; kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2022.

Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hà Nội yêu cầu các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác.

Học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất ngày 1/9 - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo Kinh tế và Đô thị, các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Quyết định cũng nêu: Trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác), Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

Học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất vào ngày nào? Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

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