'Cậu IT' bất ngờ tái xuất, 'gạ kèo' còn nhắc lại 'kỷ niệm một thời' với bà Phương Hằng

Xã hội 16/08/2021 17:40

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bất ngờ có động thái trở lại khiến nhiều người xôn xao.

Thời gian vừa qua, bên cạnh những lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng với giới nghệ sĩ Việt và những người khác có liên quan thì mối quan hệ đột nhiên rạn nứt của bà chủ Đại Nam và "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang cũng gây xôn xao dư luận.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là người hỗ trợ bà Phương Hằng tìm ra nhiều điều chưa được công bố của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến ngày 26/6, ở buổi livestream trong xế hộp của mình, bà Hằng đã chính thức tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với "cậu IT" này.

nham hoang khang 1
Bà Phương Hằng livestream tuyên bố chấm dứt với Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

"Ngay từ lúc này trở đi, chị cũng muốn nói với Khang đừng nhắn tin cho chị nữa. Chị muốn chấm dứt mối quan hệ này. Em tốt với chị, em thương chị, tự trong lòng em biết. Còn chị có biết ơn em không, tự trong lòng chị biết. Chị đã chủ động chặn 2 zalo rồi nhưng em lại nhắn tin và với cái lịch sự của chị thì chị phải trả lời. Bởi vậy, em hãy chủ động chấm dứt mối quan hệ với chị đi.

Em sống như thế nào thì trời đất không phụ em đâu, chị sống như thế nào thì chị nhận hậu quả thế nấy" - bà Hằng thông qua livestream nhắn gửi đến nam IT.

Sau đó, theo Dân Việt, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chính thức mời Nhâm Hoàng Khang đến trụ sở của Bộ Công an phía nam đóng tại TP.HCM để làm việc nhằm làm rõ một số sự vụ việc có liên quan đến các thông tin đăng tải trên mạng xã hội mà cơ quan này đang thụ lý điều tra. Nhưng cụ thể sự vụ ra sao các cơ quan chức năng của Bộ Công an cho biết do đang điều tra, xác minh nên chưa cung cấp rõ thông tin.

nham hoang khang 2
'Cậu IT' bất ngờ trở lại - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng từ dạo ấy, “cậu IT” trở nên im hơi lặng tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội hơn. Tuy nhiên, vào tối muộn ngày 15/8, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tái xuất làm nhiều người xôn xao. Theo đó, bên cạnh việc than thở vì "cố tình tắt nick" nhưng bị nói ghê quá nên mở lại, anh cũng không quên nhắc lại chuyện cũ khi đề cập về nick "fan thép" bị "bay màu" ngày trước. Được biết, trong lúc còn kề vai sát cánh với bà Hằng, Nhâm Hoàng Khang đã sử dụng nhiều nick Facebook trong đó có "Fan thép chị Hằng" từng rất lừng lẫy.

nham hoang khang 3
Nhâm Hoàng Khang có nhiều nick khác nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, “cậu IT” cũng thông báo chính thức về việc "chuyển nhà" trên mạng xã hội để người hâm mộ dễ theo dõi.

nham hoang khang 4
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận chào đón sự trở lại của anh cũng như hóng chờ những drama kế tiếp.

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Cậu IT Nguyễn Phương Hằng 500 triệu cậu IT

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 56 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 25 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1