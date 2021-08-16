'Cậu IT' bất ngờ tái xuất, 'gạ kèo' còn nhắc lại 'kỷ niệm một thời' với bà Phương Hằng

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bất ngờ có động thái trở lại khiến nhiều người xôn xao.

Thời gian vừa qua, bên cạnh những lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng với giới nghệ sĩ Việt và những người khác có liên quan thì mối quan hệ đột nhiên rạn nứt của bà chủ Đại Nam và "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang cũng gây xôn xao dư luận. Được biết, Nhâm Hoàng Khang là người hỗ trợ bà Phương Hằng tìm ra nhiều điều chưa được công bố của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến ngày 26/6, ở buổi livestream trong xế hộp của mình, bà Hằng đã chính thức tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với "cậu IT" này.

Bà Phương Hằng livestream tuyên bố chấm dứt với Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet "Ngay từ lúc này trở đi, chị cũng muốn nói với Khang đừng nhắn tin cho chị nữa. Chị muốn chấm dứt mối quan hệ này. Em tốt với chị, em thương chị, tự trong lòng em biết. Còn chị có biết ơn em không, tự trong lòng chị biết. Chị đã chủ động chặn 2 zalo rồi nhưng em lại nhắn tin và với cái lịch sự của chị thì chị phải trả lời. Bởi vậy, em hãy chủ động chấm dứt mối quan hệ với chị đi. Em sống như thế nào thì trời đất không phụ em đâu, chị sống như thế nào thì chị nhận hậu quả thế nấy" - bà Hằng thông qua livestream nhắn gửi đến nam IT.

Sau đó, theo Dân Việt, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chính thức mời Nhâm Hoàng Khang đến trụ sở của Bộ Công an phía nam đóng tại TP.HCM để làm việc nhằm làm rõ một số sự vụ việc có liên quan đến các thông tin đăng tải trên mạng xã hội mà cơ quan này đang thụ lý điều tra. Nhưng cụ thể sự vụ ra sao các cơ quan chức năng của Bộ Công an cho biết do đang điều tra, xác minh nên chưa cung cấp rõ thông tin. 'Cậu IT' bất ngờ trở lại - Ảnh: Chụp màn hình Cũng từ dạo ấy, “cậu IT” trở nên im hơi lặng tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội hơn. Tuy nhiên, vào tối muộn ngày 15/8, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tái xuất làm nhiều người xôn xao. Theo đó, bên cạnh việc than thở vì "cố tình tắt nick" nhưng bị nói ghê quá nên mở lại, anh cũng không quên nhắc lại chuyện cũ khi đề cập về nick "fan thép" bị "bay màu" ngày trước. Được biết, trong lúc còn kề vai sát cánh với bà Hằng, Nhâm Hoàng Khang đã sử dụng nhiều nick Facebook trong đó có "Fan thép chị Hằng" từng rất lừng lẫy. Nhâm Hoàng Khang có nhiều nick khác nhau - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, “cậu IT” cũng thông báo chính thức về việc "chuyển nhà" trên mạng xã hội để người hâm mộ dễ theo dõi. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận chào đón sự trở lại của anh cũng như hóng chờ những drama kế tiếp.

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