'Cậu IT' bất ngờ tái xuất, 'gạ kèo' còn nhắc lại 'kỷ niệm một thời' với bà Phương Hằng

Sau đó, theo Dân Việt, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chính thức mời Nhâm Hoàng Khang đến trụ sở của Bộ Công an phía nam đóng tại TP.HCM để làm việc nhằm làm rõ một số sự vụ việc có liên quan đến các thông tin đăng tải trên mạng xã hội mà cơ quan này đang thụ lý điều tra. Nhưng cụ thể sự vụ ra sao các cơ quan chức năng của Bộ Công an cho biết do đang điều tra, xác minh nên chưa cung cấp rõ thông tin.

'Cậu IT' bất ngờ trở lại - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng từ dạo ấy, “cậu IT” trở nên im hơi lặng tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội hơn. Tuy nhiên, vào tối muộn ngày 15/8, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tái xuất làm nhiều người xôn xao. Theo đó, bên cạnh việc than thở vì "cố tình tắt nick" nhưng bị nói ghê quá nên mở lại, anh cũng không quên nhắc lại chuyện cũ khi đề cập về nick "fan thép" bị "bay màu" ngày trước. Được biết, trong lúc còn kề vai sát cánh với bà Hằng, Nhâm Hoàng Khang đã sử dụng nhiều nick Facebook trong đó có "Fan thép chị Hằng" từng rất lừng lẫy.

Nhâm Hoàng Khang có nhiều nick khác nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, “cậu IT” cũng thông báo chính thức về việc "chuyển nhà" trên mạng xã hội để người hâm mộ dễ theo dõi.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận chào đón sự trở lại của anh cũng như hóng chờ những drama kế tiếp.