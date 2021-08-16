Một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khi người con gái bất ngờ dùng dao chém tử vong cha mình khi đang ngủ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 14/8, ông L. N. H. (59 tuổi) sống tại xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thì bất ngờ bị người con gái 36 tuổi cầm dao chém tử vong khi đang ngủ tại nhà.

Người con gái chém cha tử vong -Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Một lãnh đạo UBND huyện Sơn Duong cho biết, con gái ông H. bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, gia đình từng đưa đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không có chuyển biến, lại phải đưa về nhà chăm sóc. Đã nhiều lần cô con gái này gây rắc rối, thậm chí là bỏ nhà đi lang thang. Vài tháng gần đây cô về tận Vĩnh Phúc đúng thời điểm mùa dịch bùng phát, chính quyền biết chuyện khi đưa về nhà đã cho cách đi cách ly tập trung, lực lượng phải rất vất vả trông nom.

Trước đây, con gái ông L. N. H. từng một lần đốt cháy nhà của mình. Chiều ngày 15/8, người thân vẫn đang lo hậu sự cho người cha xấu số. Cảnh sát địa phương điều tra vụ việc theo quy định.

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