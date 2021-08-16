Bắt giữ người phụ nữ cấu kết người thân lừa bán gái trẻ sang Trung Quốc

Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã tiến hành tạm giữ một đối tượng cấu kết với người thân ở nước ngoài để lừa bán người sang Trung Quốc.

Theo báo Nghệ An, ngày 16/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi “mua bán người”. Danh tính người này được xác định là Lương Thị Hoa (SN 1979), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, trước đó, vào ngày 11/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Lương Thị L. (SN 1996), trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tố cáo mình bị đối tượng Lương Thị Hoa lừa bán sang Trung Quốc.

Lương Thị Hoa (SN 1979), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng Hoa. Tại Cơ quan chức năng, Hoa khai nhận, bản thân đã cấu kết với người thân ở nước ngoài để bán chị L. sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lương Thị Hoa theo quy định pháp luật.

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