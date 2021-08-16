Bắt giữ người phụ nữ cấu kết người thân lừa bán gái trẻ sang Trung Quốc

Xã hội 16/08/2021 15:48

Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã tiến hành tạm giữ một đối tượng cấu kết với người thân ở nước ngoài để lừa bán người sang Trung Quốc.

Theo báo Nghệ An, ngày 16/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi “mua bán người”. Danh tính người này được xác định là Lương Thị Hoa (SN 1979), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, trước đó, vào ngày 11/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Lương Thị L. (SN 1996), trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tố cáo mình bị đối tượng Lương Thị Hoa lừa bán sang Trung Quốc.

lua ban sang trung quoc
Lương Thị Hoa (SN 1979), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng Hoa. Tại Cơ quan chức năng, Hoa khai nhận, bản thân đã cấu kết với người thân ở nước ngoài để bán chị L. sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lương Thị Hoa theo quy định pháp luật.

Nhói lòng người đàn ông vô gia cư bật khóc như một đứa trẻ, liên tục nói cảm ơn khi nhận được quà từ nhóm từ thiện

Nhói lòng người đàn ông vô gia cư bật khóc như một đứa trẻ, liên tục nói cảm ơn khi nhận được quà từ nhóm từ thiện

Một người đàn ông vô gia cư bật khóc nức nở khi nhận được quà và tiền từ nhóm từ thiện khiến nhiều người xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An buôn bán người người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 56 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 25 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 50 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1