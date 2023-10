Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Vào thời điểm ấy, người đàn ông đã dùng dào chém hơn 20 nhát vào người phụ nữ. Sau khi gây án, đối tượng này bình tĩnh rửa dao và trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau 8 giờ truy bắt, đến 1h ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Đồng khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn (cách hiện trường 5km), đối tượng lúc này đang có ý định vượt sông trốn sang Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đẻ đưa sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sinh sống. Đầu tháng 5/2021, Phong bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Khi cách ly thì Phong quen với chị Đ. nhưng khi đến nhà nghỉ Chiều Tín chị Đ. lại giới thiệu tên Phượng. Trong lúc khai báo, đối tượng quanh co, muốn che giấu về nhân thân. Công an tỉnh Ninh Bình lấy dấu đường vân tay, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận.