Liên quan đến vụ người đàn ông chém hơn 20 nhát dao vào người tình, theo cơ quan chức năng, nguyên nhân thật sự là do mâu thuẫn tiền bạc, nghi phạm đã bị khởi tố về hành vi giết người.

Ngày 6/8, cơ quan chức năn tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo về một vụ mâu thuẫn gây thương tích tại phòng lễ tân của nhà nghỉ Chiều Tín, phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân được xác định là chị Lê Huỳnh Anh Đ. (SN 1990), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa chị đi cấp cứu và hiện đang ở phòng hồi sức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TP Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch thị trấn Phát Diệm cho biết, chị Đ đang mang thai.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Vào thời điểm ấy, người đàn ông đã dùng dào chém hơn 20 nhát vào người phụ nữ. Sau khi gây án, đối tượng này bình tĩnh rửa dao và trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau 8 giờ truy bắt, đến 1h ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Đồng khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn (cách hiện trường 5km), đối tượng lúc này đang có ý định vượt sông trốn sang Nam Định. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đẻ đưa sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sinh sống. Đầu tháng 5/2021, Phong bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Khi cách ly thì Phong quen với chị Đ. nhưng khi đến nhà nghỉ Chiều Tín chị Đ. lại giới thiệu tên Phượng. Trong lúc khai báo, đối tượng quanh co, muốn che giấu về nhân thân. Công an tỉnh Ninh Bình lấy dấu đường vân tay, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Lâm Phong tên thật là Nguyễn Văn Đồng và là đối tượng đang bị truy nã - Ảnh: Pháp luật và Bạn đôc Sau gần 10 giờ đấu tranh, biết không thể trốn tránh, Lâm Phong mới khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng, là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11 ngày 22/2/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá về tội Giết người. Đối tượng khi báo quanh co để trốn truy nã. Theo Pháp luật và Bạn đọc, nguyên nhân gây án với người tình, Đồng cho biết, do đôi bên có mâu thuẫn về tiền bạc nên anh ta dùng dao chém khoảng 20 nhát đến khi người tình gục tại chỗ mới rời hiện trường. Mới đây, đối tượng Nguyễn Văn Đồng đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi giết người liên quan đến vụ chém dã man nhân tình trong vụ việc trên.

Danh tính 5 nạn nhân thương vong trong vụ cháy nổ ở Hải Phòng Liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra ở Hải Phòng, danh tính và nguyên nhân ban đầu của vụ việc đã được cơ quan chức năng địa phương xác định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toan-canh-vu-viec-nguoi-dan-ong-chem-nguoi-tinh-hon-20-nhat-tai-nha-nghi-tiet-lo-nguyen-nhan-vu-viec-va-tinh-trang-moi-nhat-cua-nghi-pham-418375.html