Nhói lòng người đàn ông vô gia cư bật khóc như một đứa trẻ, liên tục nói cảm ơn khi nhận được quà từ nhóm từ thiện

Một người đàn ông vô gia cư bật khóc nức nở khi nhận được quà và tiền từ nhóm từ thiện khiến nhiều người xót xa.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp làm cho đời sống người dân ngày một khó khăn. Trước tình hình này, nhiều hoạt động tình nguyện từ các mạnh thường quân giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư đã và đang được thực hiện rầm rộ tạo nên nhiều câu chuyện đẹp về tình người.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông vô gia cư bật khóc nức nở khi nhận quà từ nhóm từ thiện. Cụ thể, mở đầu đoạn clip là cảnh một người đàn ông trung niên nằm ngủ trước hiên căn nhà đóng kín cửa. Nhóm tình nguyện đi tới để bên cạnh một túi quà cùng một ít khẩu trang cho ông.

"Xin lỗi chú con gửi chú phần quà nha chú. Có khẩu trang ở dưới có gì chú đeo giùm con nha. Chú bịt khẩu trang cẩn thận nha" - một cô gái trong nhóm tình nguyện nói với người đàn ông.

Người đàn ông khóc khi nhận quà - Ảnh:Cắt từ clip

Sau đó, nhóm này còn gửi cho người đàn ông 200 nghìn đồng. Nhận tiền bằng cả hai tay, ông cho biết "Má đã mất luôn rồi", giờ ông một mình tự kiếm sống. Tuy nhiên, khi nhóm thiện nguyện đang định rời đi thì bất ngờ trước cảnh người đàn ông bật khóc như một đứa trẻ. Vừa lau nước mắt, ông liên tục cảm ơn làm ai cũng nhói lòng. Có lẽ, nỗi cô đơn cùng những gánh nặng của cuộc sống đã khiến người đàn ông trở nên yếu đuối nên khi nhận được sự quan tâm dù chỉ từ những người xa lạ cũng đủ cho mọi thứ vỡ òa.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận xúc động cũng như cầu chúc cho người đàn ông này được nhiều sức khỏe. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự cảm ơn, khen ngợi cho hành động đầy ý nghĩa của nhóm thiện nguyện.

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