Cô bé viết 'tâm thư' chỉ chỗ giấu tiền cho gia đình nếu 'có mệnh hệ gì' với Covid-19

Xã hội 16/08/2021 22:00

Một cô bé vì lo sợ sẽ nhận kết quả xấu khi test Covid-19 đã để lại bước tâm thư nói lên tình cảm với gia đình về hé lộ luôn chỗ giấu tiền.

Mới đây, một bài viết đăng tải trên mạng xã hội kể về việc một cô bé để lại "tâm thư" cho gia đình trước khi đi xét nghiệm Covid-19. Đặc biệt, trong thư, em cũng đề cập đến số tiền đã được cất kỹ trước đó khiến nhiều người bật cười.

Cụ thể, bài viết được đăng tải bởi chị cô bé khi cho biết rằng chỗ gia đình đang sống có nhiều người mắc bệnh nên phải test Covid-19 nhiều lần. Hôm ấy là ngày kiểm tra tiếp theo, cô em gái vì sợ test ra có kết quả xấu nên vội vã chỉ nơi cất giữ số tiền 2 triệu lẻ 10 nghìn đồng của mình cho gia đình. Bên cạnh đó, em cũng không quên dặn dò gia đình phải sống thật tốt, giữ sức khỏe. Thậm chí còn nhắc chị phải kết bạn Facebook với mình.

test covid 19
Tâm thư của cô bé - Ảnh: Internet

"Cả nhà ơi nếu con xảy ra mệnh hệ gì thì tiền con có để trong tủ, trong cái bóp con cú con có để tiền 2 triệu mẹ cho đó. Với cái bóp màu hồng còn có tờ 10 nghìn con gói lại bằng giấy là tiền của bà cố, mẹ nhớ giữ giùm con nha.

 Cha mẹ nhớ phải sống thật tốt đó. Chế Ý nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đồng ý kết bạn Facebook với em nữa, Khang thì nhớ đừng có quậy nha. Cả nhà nhớ sống thật tốt nha. Con yêu cả nhà" - trích nguyên dòng thư của cô bé.

Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ thích thú trước sự đáng yêu của em. Mọi người còn đùa rằng kết quả kiểm tra thì chưa biết, nhưng nơi giấu tiền của em thì bị lộ mất rồi.

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Từ khóa:   tâm thư sợ mắc covid-19 câu chuyện hài hước

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