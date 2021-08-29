Chân dung hai đối tượng đưa bé trai 8 tuổi tới nhà hoang và trói bằng băng dính: Là anh em ruột, nghiện game

Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi ở Thanh Hóa bị đưa tới nhà hoang rồi trói bằng băng dính để cướp tài sản, hai đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị bắt và khai nhận quá trình gây án với cơ quan chức năng.

Theo Giáo dục và Thời Đại, chiều ngày 29/8, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra hành vi Cướp tài sản. Danh tính hai người này lần lượt là Lê Văn C. (19 tuổi) và Lê Văn Q.(17 tuổi, trú thị trấn Hậu Lộc). Được biết, đây là hai đối tượng liên quan đến vụ bé trai bị đưa tới nhà hoang và trói bằng băng dính. Nạn nhân là bé trai T.D.A.Đ., 8 tuổi, hàng xóm của 2 nghi phạm. Theo công an, trước đó, khoảng 20h30 ngày 28/8, cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc nhận được tin báo của gia đình về việc Đ. đi chơi với bạn bè từ chiều không thấy về nhà. Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Hai nghi phạm trong vụ cướp tài sản của bé trai 8 tuổi - Ảnh: Giáo dục và Thời Đại Đến khoảng 22h cùng ngày, công an tìm thấy bé trai tại một ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc. Lúc này, bé trong tình trạng cổ có nhiều băng dính cùng với một chiếc khăn, tay có nhiều vết bầm tím và chân vẫn còn bị băng dính bó xung quanh. Khai với công an, bé trai cho biết đã bị 2 anh em ruột là C. và Q. rủ đến ngôi nhà hoang nói trên chơi, đe dọa, đánh rồi cướp đi một dây chuyền bạc. Sau đó, cả hai dùng băng dính và khăn bịt mồm, trói chân tay nạn nhân và bỏ lại ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc.. Từ lời khai của nạn nhân, công an đã truy tìm và bắt giữ C. và Q. khi 2 anh em họ đang lẩn trốn.

Theo Zing News, làm việc với công an, hai đối tượng khai nhận do nghiện game nên đã rủ nhau đi cướp dây chuyền trên cổ bé trai để bán lấy tiền mua thẻ cào chơi game. Chiều 28/8, hai nghi phạm thấy Đ. đang chơi ngoài đường nên lại gần và rủ cháu đến ngôi nhà hoang rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Công an tìm thấy bé trai trong tình trạng bị trói chân tay - Ảnh: Zing News Trước đó, khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội Facebook lan truyền clip, hình ảnh Công an huyện Hậu Lộc tìm thấy bé trai nêu trên. Một số tài khoản khẳng định cháu bé bị bắt cóc và may mắn được giải cứu kịp thời. Thông tin này khiến cộng đồng mạng hoang mang, lo lắng. Một số người bày tỏ sự căm phẫn với kẻ gây ra vụ việc. Tuy nhiên, Công an huyện Hậu Lộc sáng nay khẳng định thông tin trên mạng xã hội về việc cháu bé bị bắt cóc là không chính xác, mà có dấu hiệu của vụ cướp tài sản.

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