Chân dung hai đối tượng đưa bé trai 8 tuổi tới nhà hoang và trói bằng băng dính: Là anh em ruột, nghiện game

Theo Giáo dục và Thời Đại, chiều ngày 29/8, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra hành vi Cướp tài sản . Danh tính hai người này lần lượt là Lê Văn C. (19 tuổi) và Lê Văn Q.(17 tuổi, trú thị trấn Hậu Lộc). Được biết, đây là hai đối tượng liên quan đến vụ bé trai bị đưa tới nhà hoang và trói bằng băng dính. Nạn nhân là bé trai T.D.A.Đ., 8 tuổi, hàng xóm của 2 nghi phạm.

Hai nghi phạm trong vụ cướp tài sản của bé trai 8 tuổi - Ảnh: Giáo dục và Thời Đại

Đến khoảng 22h cùng ngày, công an tìm thấy bé trai tại một ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc. Lúc này, bé trong tình trạng cổ có nhiều băng dính cùng với một chiếc khăn, tay có nhiều vết bầm tím và chân vẫn còn bị băng dính bó xung quanh.

Khai với công an, bé trai cho biết đã bị 2 anh em ruột là C. và Q. rủ đến ngôi nhà hoang nói trên chơi, đe dọa, đánh rồi cướp đi một dây chuyền bạc. Sau đó, cả hai dùng băng dính và khăn bịt mồm, trói chân tay nạn nhân và bỏ lại ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc.. Từ lời khai của nạn nhân, công an đã truy tìm và bắt giữ C. và Q. khi 2 anh em họ đang lẩn trốn.