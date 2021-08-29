Thêm một quốc gia nữa cảnh báo người dân không sử dụng mì tôm chua cay Hảo Hảo vì có khả năng chứa Ethylene Oxide

Theo đó, cơ quan y tế cộng đồng Malta chỉ rõ, Ethylene Oxide là một loại thuốc trừ sâu không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở EU nhưng được các nước khác ngoài EU chấp thuận sử dụng. Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm nhiễm chất này không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nguy cơ sẽ gia tăng nếu người tiêu dùng tiếp tục tiêu thụ hóa chất này trong thực phẩm trong một thời gian dài. Do đó, việc tiếp xúc với Ethylene Oxide cần được giảm thiểu.

Theo VTC News, ngày 19/8, Ban Y tế môi trường thuộc Cơ quan giám sát y tế cộng đồng Malta cảnh báo người dân nước này không sử dụng sản phẩm Mỳ tôm chua cay Hảo Hảo vì có khả năng chứa Ethylene Oxide . Thông báo trên dựa theo Đạo luật và quy định an toàn thực phẩm số 178 năm 2002 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu.

Do đó, để đảm bảo mức độ bảo vệ sức khỏe cao, các nhà kinh doanh đã đưa những sản phẩm này vào thị trường EU sẽ thu hồi các sản phẩm đó từ thị trường EU và từ người tiêu dùng.

Các thành viên EU trước đó trong các cuộc họp về Ethylene Oxide trong phụ gia thực phẩm vào 29/6, 30/6 và 13/7 kết luận: Theo Luật Thực phẩm chung (GFL), các sản phẩm chứa phụ gia E410 nhiễm Ethylence Oxide không thể xác định được mức độ tiếp xúc an toàn với người tiêu dùng nên mọi mức độ tiếp xúc đều tiềm ẩn rủi ro.

Bỉ và Đan Mạch được cho là sẽ thực hiện theo cách tiếp cận này, tuy nhiên bày tỏ lo ngại về việc thu hồi có hệ thống các sản phẩm, nhất là khi họ cho rằng phương pháp tiếp cận không phù hợp với quy định theo dõi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có khả năng bị nhiễm độc của châu Âu, và mục tiêu về tính bền vững, giảm lãng phí lương thực và thất thoát lương thực thực phẩm.

Theo Nhịp sống Việt, thông báo của Malta được đưa ra trước thông báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) về việc quyết định thu hồi một số lô mỳ Hảo Hảo và miến Good của Acecook Việt Nam vì chứa chất Ethylene Oxide được đăng tải vào ngày 20/8 và làm xôn xao thị trường Việt Nam vào ngày cuối tuần qua.

Mỳ tôm chua cay Hảo Hảo - Ảnh: Internet

Ngoài mỳ Hảo Hảo tôm chua cay và miến Good của Công ty Acecook Việt Nam, danh sách thu hồi còn có mỳ hải sản Yato xuất xứ từ Trung Quốc.

Về việc này, Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết đang xác minh thông tin và Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Acecook khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mỳ Hảo Hảo và miến Good.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tổ chức họp báo công khai, TGĐ Acecook Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi xin cam kết tất cả các sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam đều tuân thủ Quy định và Pháp luật Việt Nam, đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng".

Về sản phẩm bị cơ quan thực phẩm Ireland thu hồi, Acecook Việt Nam cho biết đây là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường châu Âu, không phải sản phẩm nội địa. Hiện công ty này đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời, hữu hiệu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Đồng thời, Công ty Acecook đã làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu; các nhà cung cấp này khẳng định không sử dụng chất này trong quy trình sản xuất của họ.