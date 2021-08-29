Một thanh niên không đeo khẩu trang còn ra đường không có lý do chính đáng. Khi đến chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng đã ngăn lại và yêu cầu người này quay về. Tuy nhiên, người này đã vung tay đấm người chiến sĩ đang quay clip vi phạm.

Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đánh lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch khiến nhiều người phẫn nộ. Theo Pháp luật và bạn đọc, sự việc trên xảy ra vào khoảng 18h30' chiều ngày 26/8 vừa qua tại chốt kiểm dịch số 2 thôn Giao Tất A (Gia Lâm, Hà Nội).

Đối tượng tên T., vì không đeo khẩu trang lại ra đường không có lý do chính đáng nên khi đến chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng trực chốt ngăn lại và yêu cầu anh quay về nhà. Tuy nhiên, thay vì chấp hành theo quy định, đối tượng T. vẫn cố tình qua chốt và có những hành vi, lời nói không đúng mực với các cán bộ. Thậm chí, người này còn vung tay đấm người chiến sĩ đang quay clip vi phạm.

Thanh niên ra tay đánh công an - Ảnh: Cắt từ clip

Đến ngày 28/8, thông tin từ Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1994, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-duoc-cho-qua-chot-kiem-dich-thanh-nien-nghien-rang-dam-chien-si-cong-an-421088.html